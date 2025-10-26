"Ranieri? Non lo vedo mai e non viene nello spogliatoio perché...": la battuta di Gasperini dopo il Sassuolo

INVIATO A REGGIO EMILIA - La battuta di Gasperini in sala stampa a Reggio Emilia dice tanto di lui - è felice e si vede - ma dice tanto anche dell'eleganza e della classe di Claudio Ranieri. Che sì, lavora come dirigente e consulente della proprietà nella Roma, ma è anche un ex allenatore che capisce che la sua presenza potrebbe, se fosse troppo ingombrante, creare persino problemi. O, quantomeno, imbarazzi. Ecco perché Gasperini dice: "Non lo vedo mai - spiega sorridendo -. No dai non è vero, è sempre a Trigoria. A volte mi dice guarda che non vengo nello spogliatoio per non creare problemi. È una persona corretta. Spero sia felice di questa Roma. Ci è sempre molto vicino".