Dybala e il futuro con la Roma: si tratta (ma su cifre diverse dalle attuali)
Il contratto di Dybala è un fascicolo aperto sulla scrivania del ds Massara, che da gennaio comincerà ad analizzare una dopo l’altra tutte le situazioni in bilico con scadenza a giugno. La sua, come quelle di Pellegrini, Celik ed El Shaarawy. Nel caso di Paulo, nessuna delle parti è intenzionata a separarsi. Il tempo che calciatore e club si sono dati serviva, in qualche modo, per misurarsi reciprocamente.
Roma-Dybala, rinnovo in vista? Sulle cifre...
Dybala voleva mettersi alla prova dal punto di vista fisico e tecnico in termini di centralità del progetto di Gasperini; la Roma, che vede in lui un simbolo per tifosi e sponsor, giustamente rifletteva sulla portata economica dell’operazione. Non sarebbe infatti un rinnovo alle cifre attuali, 8 milioni a stagione. Dybala rinuncerà a qualcosa. Ma mai al sogno di vincere un trofeo con questa maglia. Nelle prossime settimane partirà la trattativa.