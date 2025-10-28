Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Dybala e il futuro con la Roma: si tratta (ma su cifre diverse dalle attuali)

Nessuna delle parti è intenzionata a separarsi: cosa succede ora
Giorgio Marota
2 min
Il contratto di Dybala è un fascicolo aperto sulla scrivania del ds Massara, che da gennaio comincerà ad analizzare una dopo l’altra tutte le situazioni in bilico con scadenza a giugno. La sua, come quelle di Pellegrini, Celik ed El Shaarawy. Nel caso di Paulo, nessuna delle parti è intenzionata a separarsi. Il tempo che calciatore e club si sono dati serviva, in qualche modo, per misurarsi reciprocamente.

Roma-Dybala, rinnovo in vista? Sulle cifre...

Dybala voleva mettersi alla prova dal punto di vista fisico e tecnico in termini di centralità del progetto di Gasperini; la Roma, che vede in lui un simbolo per tifosi e sponsor, giustamente rifletteva sulla portata economica dell’operazione. Non sarebbe infatti un rinnovo alle cifre attuali, 8 milioni a stagione. Dybala rinuncerà a qualcosa. Ma mai al sogno di vincere un trofeo con questa maglia. Nelle prossime settimane partirà la trattativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

