Dybala e il futuro con la Roma: si tratta (ma su cifre diverse dalle attuali)

Il contratto di Dybala è un fascicolo aperto sulla scrivania del ds Massara, che da gennaio comincerà ad analizzare una dopo l’altra tutte le situazioni in bilico con scadenza a giugno. La sua, come quelle di Pellegrini, Celik ed El Shaarawy. Nel caso di Paulo, nessuna delle parti è intenzionata a separarsi. Il tempo che calciatore e club si sono dati serviva, in qualche modo, per misurarsi reciprocamente.