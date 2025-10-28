Corriere dello Sport.it
Il Papu Gomez e quel retroscena su Gasperini: "Se abbiamo fatto pace? No, ma..."

L'attaccante argentino del Padova parla del suo rapporto con il suo ex allenatore: "E' un tecnico che ti entra nella testa e ti spinge a dare il massimo"
PADOVA - Una nuova avventura per Papu Gomez. L’ex attaccante dell’Atalanta è pronto a tornare in campo con la maglia del Padova dopo la squalifica rimediata in Spagna. L’argentino ha parlato a cuore aperto ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione “L’Originale” di Alessandro Bonan. Tra i tanti temi trattati, Gomez è tornato a parlare del suo burrascoso rapporto con il su ex allenatore Gian Piero Gasperini, oggi tecnico della Roma. I costanti litigi e le frizioni tra i due sancirono l’addio di Gomez all’Atalanta

Gomez, l'elogio a Gasperini

"Con Gasperini si lavora tanto nella parte fisica - ammette l’argentino - ti spinge a dare sempre il massimo dal punto di vista mentale, ti spinge al limite. Se uno è intelligente e tiene botta, ti migliora come calciatore. Se sei uno che molla la presa, non ce la fai ad andare avanti con lui. Sa preparare bene le partite - continua Gomez - si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori. E’ un allenatore che ti entra dentro la testa e ti convince a dare il massimo. Con lui ci siamo ritrovati qualche anno dopo il nostro litigio, ma non abbiamo fatto pace: abbiamo bevuto un bicchiere di vino e parlato di calcio. Per me farà un grande lavoro alla Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

