Roma-Parma, i convocati di Gasperini: un solo assente
Sono 25 i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida valida per la nona giornata di Serie A
Roma-Parma, i convocati di Gian Piero Gasperini. Ferguson fa parte della lista. Un solo assente: Angeliño. Tutto pronto per la gara in programma domani, mercoledì 29 ottobre, alle 18:30, allo stadio Olimpico, valida per la nona giornata di Serie A.
Roma-Parma, 25 giocatori a disposizione di Gasperini
Sono 25 i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida contro gli uomini di Cuesta. Il dettaglio dei convocati da Gasperini per Roma-Parma:
- Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
- Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangare, Ghilardi.
- Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
- Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.