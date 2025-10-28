Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma-Parma, i convocati di Gasperini: un solo assente

Sono 25 i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida valida per la nona giornata di Serie A
TagsRomaparmaConvocati Gasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Roma-Parma, i convocati di Gian Piero GasperiniFerguson fa parte della lista. Un solo assente: Angeliño. Tutto pronto per la gara in programma domani, mercoledì 29 ottobre, alle 18:30, allo stadio Olimpico, valida per la nona giornata di Serie A.

Roma-Parma, 25 giocatori a disposizione di Gasperini

Sono 25 i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida contro gli uomini di Cuesta. Il dettaglio dei convocati da Gasperini per Roma-Parma:

  • Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
  • Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangare, Ghilardi.
  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
  • Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

