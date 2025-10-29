Una Roma alla "Fast&Furious": il primo posto in classifica alla nona giornata come quel 2015 con Rudi Garcia?

ROMA - Ve lo ricordate il primo film della saga “Fast & Furious”? La pellicola uscì a giugno del 2001 (sì, mese e anno dell’ultimo scudetto della Roma), e una delle sue più famose citazioni è di Vin Diesel, alias Dominic Toretto: "Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta". Ebbene, Gasperini non sarà Vin Diesel, la Roma non sarà certo una banda che ruba automobili, ma la filosofia di vita, incentrata sulla velocità e sull’intensità del momento, è la stessa anche per i giallorossi che vivono “un quarto di campionato alla volta”. Gasp è arrivato alla prova del nove, quindi una nona giornata di campionato che può sicuramente dare un’indicazione importante sul cammino della Roma in questa stagione. Non per lo scudetto, per quello si aspetterà forse il prossimo capitolo della saga cinematografica in uscita nel 2027, bensì per un posto in Europa. Ancora meglio se si chiama Champions League. Un obiettivo non dichiarato ma sperato dal tecnico e dalla proprietà, che ha bisogno dei ricavi del massimo torneo Uefa per riuscire a chiudere i conti in regola e uscire finalmente dal settlement agreement e dai rigidi paletti del Financial Fair Play. La Champions vale quindi prestigio, introiti, sponsor, serenità. Arrivarci non è semplice (e lo dimostrano i sette anni senza giocarla), ma stavolta forse non impossibile. La squadra ci crede e lo ha dichiarato a più riprese, il tecnico invece pensa di partita in partita senza fare previsioni, anche se dopo la vittoria contro il Sassuolo si è lasciato andare in un «Ci piace stare lassù». E come dargli torto.