Ferguson e le parole dell'allenatore del Brighton che fanno sperare la Roma: "Va aspettato, abbiate pazienza"

Campionato nuovo, cultura nuova e un momento tutt'altro che facile. È ciò che sta vivendo in queste settimane Evan Ferguson , attaccante classe 2004 acquistato dalla Roma la scorsa estate, dopo aver apprezzato le giocate messe a referto con la maglia del Brighton . E proprio dall'Inghilterra arrivano le parole confortanti di Fabian Hürzeler , manager dell'ex squadra dell'irlandese, che ha chiesto pazienza ai tifosi giallorossi.

Roma, Hürzeler sul momento di Ferguson: "Abbiate pazienza"

Così Fabian Hürzeler in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda sul difficile momento di Evan Ferguson: "Non è facile per Evan entrare in una nuova cultura e giocare un tipo di calcio differente. Penso che dobbiamo essere pazienti, è ancora giovane e ha bisogno di adattarsi. Penso abbia iniziato bene, poi è naturale che accadano cose del genere. La cosa più importante - ha aggiunto il manager tedesco - è che non rimpianga ciò che sta facendo, che superi queste fasi. Così cresci a livello di personalità, diventi più maturo".