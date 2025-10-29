L'omaggio da brividi dell'Olimpico a Beatrice Bellucci: lo striscione e l'applauso emozionano tutti
I tifosi della Roma hanno dedicato un pensiero alla 20enne mor dopo un tragico incidente stradale venerdì scorso
Nel primo tempo di Roma-Parma, sfida valida per la nona giornata di Serie A, il tifo organizzato giallorosso ha dedicato un pensiero a Beatrice Bellucci, 20enne morta lo scorso weekend dopo essere stata coinvolta in un tragico incidente stradale in via Cristoforo Colombo. La giovane era una grande tifosa della Roma.
L'omaggio dell'Olimpico a Beatrice Bellucci
Roma ti piange, ciao Bea", così la Curva Sud ha ricordato Beatrice Bellucci al minuto 22 della prima frazione di Roma-Parma. Ad accompagnare lo striscione esposto dal tifo organizzato capitolino, gli applausi degli oltre 60.000 spettatori presenti allo stadio Olimpico. Sentito anche l'omaggio del club giallorosso, che ha deciso di ricordare Bea con una foto sui tabelloni dello stadio.