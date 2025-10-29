Gasperini e la frase su Dovbyk: "Ha fatto un gran gol. E se non avesse sprecato quello contro l'Inter..."

Il gol decisivo segnato da Dovbyk soddisfa finalmente Gasperini, che descrive con lucidità il momento dell'attaccante ucraino e che poi chiarisce anche la situazione di Ferguson, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti: "Dovbik sta crescendo sotto l’aspetto atletico. Dopo i famosi rigori, ha avuto un'occasione clamorosa a Firenze, un'occasione clamorosa contro l'Inter. Avrebbe già avuto la possibilità di segnare diversi gol, però quello di oggi è un bel gol. E anche la sua partecipazione è decisamente cresciuta. Ci stiamo lavorando, dandogli tutta la fiducia necessaria. Ferguson? Evan ha avuto un problema alla caviglia, già dolente nelle ultime settimane. Ha preso una forte confusione, probabilmente una distorsione e non riusciva più a stare in campo".

L'ammissione su Bailey e la condizione di Dybala

Al posto dell'infortunato Ferguson è andato in campo Bailey, sul quale Gasperini ammette: "Lo abbiamo buttato in campo anche in modo un po’ precoce, lui ha bisogno almeno di una o due settimane in più perchè è rimasto fermo tanto tempo e deve ancora trovare la condizione. Domenica ha giocato titolare, ma forse non aveva recuperato bene anche sotto l’aspetto fisico, era sicuramente in difficoltà, non era il solito Bailey veloce che sprinta". Sulla condizione atletica della squadra in generale e di Dybala in particolare, il tecnico osserva: "Mi fa piacere vederlo così, sta veramente bene e come lui un po’ tutta la squadra. Il morale in questo momento è sicuramente alto, la squadra sta attraversando un ottimo momento. Certo, sotto l’aspetto tecnico possiamo sempre crescere e migliorarci, ma già questa sera abbiamo sviluppato delle buone trame di gioco e direi che siamo in crescita".