Gasperini e la frase su Dovbyk: "Ha fatto un gran gol. E se non avesse sprecato quello contro l'Inter..."
Visibilmente soddisfatto, ma anche pompiere nella giusta misura, Gasperini si presenta ai microfoni delle tv satellitari per commentare la vittoria della Roma sul Parma, che ha riportato i giallorossi al primo posto in compagnia del Napoli. Il tecnico parla di tutto, dal redivivo Dovbyk, allo sfortunato Ferguson, passando per Bailey e Dybala, ma con la testa già alla sfida di San Siro con il Milan della prossima settimana.
"Tre punti che pesano"
Analizzando per grandi linee il risultato, Gasperini non si nasconde: "Sono tre punti che pesano e anche tre punti buoni, giocati bene. Abbiamo preso da parte la prima mezz'ora, dove abbiamo avuto difficoltà, molto per merito del Parma, un po' per merito nostro. Sicuramente ci mettiamo sempre un po' di tempo a trovare le misure giuste. Abbiamo ancora bisogno sicuramente di un po' di rodaggio sotto quell'aspetto, ma quando ci siamo messi a posto abbiamo condotto a lungo la partita, toccato a lungo, concesso poco, creato situazioni e abbiamo vinto la partita".
L'incoraggiamento a Dovbyk e l'infortunio di Ferguson
Il gol decisivo segnato da Dovbyk soddisfa finalmente Gasperini, che descrive con lucidità il momento dell'attaccante ucraino e che poi chiarisce anche la situazione di Ferguson, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti: "Dovbik sta crescendo sotto l’aspetto atletico. Dopo i famosi rigori, ha avuto un'occasione clamorosa a Firenze, un'occasione clamorosa contro l'Inter. Avrebbe già avuto la possibilità di segnare diversi gol, però quello di oggi è un bel gol. E anche la sua partecipazione è decisamente cresciuta. Ci stiamo lavorando, dandogli tutta la fiducia necessaria. Ferguson? Evan ha avuto un problema alla caviglia, già dolente nelle ultime settimane. Ha preso una forte confusione, probabilmente una distorsione e non riusciva più a stare in campo".
L'ammissione su Bailey e la condizione di Dybala
Al posto dell'infortunato Ferguson è andato in campo Bailey, sul quale Gasperini ammette: "Lo abbiamo buttato in campo anche in modo un po’ precoce, lui ha bisogno almeno di una o due settimane in più perchè è rimasto fermo tanto tempo e deve ancora trovare la condizione. Domenica ha giocato titolare, ma forse non aveva recuperato bene anche sotto l’aspetto fisico, era sicuramente in difficoltà, non era il solito Bailey veloce che sprinta". Sulla condizione atletica della squadra in generale e di Dybala in particolare, il tecnico osserva: "Mi fa piacere vederlo così, sta veramente bene e come lui un po’ tutta la squadra. Il morale in questo momento è sicuramente alto, la squadra sta attraversando un ottimo momento. Certo, sotto l’aspetto tecnico possiamo sempre crescere e migliorarci, ma già questa sera abbiamo sviluppato delle buone trame di gioco e direi che siamo in crescita".
Hermoso e i pregi della difesa
Ad aprire le marcature è stato uno dei giocatori 'riscoperti' da Gasperini: "Anche io ero convinto inizialmente che Hermoso non sarebbe rientrato nei piani del club, poi però non è andato via e sin da primo giorno in ritiro ha avuto un impatto veramente positivo per il modo in cui si è allenato. Parliamo di un calciatore che ha giocato ad altissimi livelli nell'Atletico, forte non solo dal punto di vista della marcatura. Avere un giocatore così è una fortuna".
Estendendo poi il discorso alla partecipazione della difesa alle prestazioni della squadra, il tecnico spiega: "Oggi sicuramente siamo andati bene. Spostare Mancini sul centrodestra ci ha dato una grande spinta, con Hermoso che dall’altra parte ha maggiore propensione a uscire e giocare. Ndicka centralmente è stato comunque molto positivo. Sono tre giocatori che sarà possibile girare a seconda delle partite, questa è una grande dote della squadra. Stesso discorso per Celik, che a volte fa il difensore e a volte il quinto".
"Obiettivi? Giocarcela a Milano"
Stuzzicato sulle prospettive che assume a questo punto la stagione giallorossa, Gasperini risponde con ironia: "Sì, i nostri obiettivi sono cambiati, perché dovevamo fare l'allenamento domani pomeriggio, invece abbiamo anticipato domattina, poi faremo venerdì mattina, sabato pomeriggio e domenica andremo a Milano per giocarci la partita. Se vincieremo resteremo primi, altrimenti dovremo sperare anche negli altri".
