La battuta di Dovbyk che fa ridere tutti in sala stampa: "I rigori con il Lille? Non li ho sbagliati..."

All’Olimpico è tornato il sorriso per Dovbyk , protagonista di una serata speciale contro il Parma culminata con il gol decisivo. L’attaccante, applaudito dal pubblico giallorosso al momento dell’ingresso in campo, ha raccontato le sue emozioni dopo la vittoria: “ Sono molto felice, le ultime tre gare in casa erano state disastrose per me e oggi sono contento di aver segnato e di aver vinto. Il gol alla fine si è rivelato decisivo e sono felice di aver fatto felici i tifosi”.

Roma, le parole di Dovbyk in sala stampa dopo il Parma

Il giocatore ha poi parlato delle difficoltà vissute nei mesi scorsi e del percorso per ritrovare fiducia: “Non è facile ma sono sempre concentrato sul lavoro che mi chiede il tecnico. Quando si subentra Gasp vuole vedere la scossa e cerco di fare del mio meglio. La mia mentalità? È quella giusta grazie al sostegno della famiglia”. Dovbyk ha anche svelato il momento in cui ha capito che sarebbe entrato in campo, dopo l’infortunio di Ferguson: “Quando Ferguson si è fatto male ci siamo scaldati io Bailey e Pellegrini e abbiamo aspettato la decisione del mister. Ho aspettato la mia occasione. Il gol lo dedico ai tifosi che mi sono stati vicini in un momento difficile”.

La battuta sui rigori contro il Lille

Infine, una battuti sui penalty sbagliati contro il Lille: “Ufficialmente non ho sbagliato i rigori, perché non erano regolari (ride, ndr). Scherzi a parte, sono soddisfatto della mia condizione fisica, il mister lo sottolinea spesso. Contro il Sassuolo è stata una buona partita, questo ora è il momento di continuare così”.