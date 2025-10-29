Sinner, il rovescio e la frase di Gasperini che dice tutto: "Anche io posso allenarmi..."

La Roma continua a vincere in campionato e mette definitivamente alle spalle le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. 2-1 all'Olimpico contro il Parma per la squadra di Gasperini, decisivi i gol di Hermoso e Dovbyk che permettono ai giallorossi di rispondere al Napoli di Conte e tornare insieme a loro in vetta alla classifica. Partita però che è stata tutt'altro cha facile per la Roma, specialmente nel primo tempo dove il Parma chiudeva bene gli spazi e i giallorossi più di una volta hanno dovuto provare con i tiri dalla distanza. Gasperini in conferenza stampa ci ha scherzato, citando anche Sinner.