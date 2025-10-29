Sinner, il rovescio e la frase di Gasperini che dice tutto: "Anche io posso allenarmi..."
La Roma continua a vincere in campionato e mette definitivamente alle spalle le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. 2-1 all'Olimpico contro il Parma per la squadra di Gasperini, decisivi i gol di Hermoso e Dovbyk che permettono ai giallorossi di rispondere al Napoli di Conte e tornare insieme a loro in vetta alla classifica. Partita però che è stata tutt'altro cha facile per la Roma, specialmente nel primo tempo dove il Parma chiudeva bene gli spazi e i giallorossi più di una volta hanno dovuto provare con i tiri dalla distanza. Gasperini in conferenza stampa ci ha scherzato, citando anche Sinner.
Gasperini scherza in conferenza e cita Sinner
Purtroppo per i giallorossi, i tiri dalla distanza non hanno mai centrato lo specchio della porta difesa da Suzuki. In conferenza è stata fatta la domanda a Gasperini su questa soluzione e ha risposto così: "I tiri dalla distanza? Si possono allenare, ma ci sono anche livelli. Anche io posso allenarmi ma non sarà mai bravo sul rovescio come Sinner o Angelo Mangiante". Oltre al numero due del ranking Atp, per scherzare, Gasperini ha citato anche l'inviato della redazione di Sky Sport, con un passato da tennista.