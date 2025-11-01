Gasperini: "A Milano per fare punti". Ma si infuria per una domanda su Pellegrini: "Ma se gioca sempre..."

Chissà se, a inizio stagione, Gian Piero Gasperini pensava di andare a San Siro, a casa del Milan di Allegri, da primo in classifica. Forse ci sperava, ma crederci magari davvero no. Adesso, però, la Roma c'è, è lì, e allora la sfida di domani sarà quella, dice il tecnico, in cui "ci misureremo. Non ho tanta voglia di fare turnover o cambi, siamo primi sì, ma abbiamo bisogno di fare punti". La chiave sarà la sfida tra lui e Allegri? Gasperini risponde così: "L'esperienza conta, ma questo è un campionato diverso dagli altri e ogni partita è una lettura diverso. Nella stessa gara ce ne sono di diverse, sono tutte sfide equilibrate, anche le squadre medio-basse creano problemi e strappano punti". Punti che vuole fare per continuare la striscia positiva e continuare a dare fiducia ai suoi giocatori, a partire da Dybala : "I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, ma lui ha sempre avuto qualità non solo tecniche ma anche atletiche. Ha fibre di alto livello, ha qualità assoluto, la continuità è data dai pochi infortuni, poi certo, si sta allenando molto bene, ha superato anche psicologicamente alcune criticità, pensa di tirare anche un po' più forte. Vorrei che fosse una stagione importante per lui, non è così vecchio, anzi, è nel momento della maturità calcistica: deve avere dentro di sé la voglia di fare una stagione come qualche anno fa".

Gasperini e le risposte sul Milan e Modric

Anche perché più lui starà bene più la Roma potrà continuare a sognare: "Scudetto o Champions? Inter e Napoli hanno qualcosa di più, visto che tutti lo dicono, per il resto il nostro obiettivo è quello di misurarci e vedere dove possiamo arrivare". Non si può negare, però, che nel 2025 la Roma sia stata, finora, la migliore squadra della Serie A: "In termini di punti - ammette Gasp - è difficile fare di più, anche se quei punti hanno prodotto un sesto posto e ora è difficile fare di più. Per il resto, il nostro obiettivo, ripeto, è quello di migliorarci per essere sempre più competitivi. Speriamo che i punti ci consentano di essere sempre più efficaci". Efficaci, appunto, soprattutto se davanti c'è il signor Luka Modric: "Cristante trequartista? Vedremo, lì ci sono anche Pellegrini e El Aynaoui, che sta crescendo e sta facendo bene. Vedremo, Modric è straordinario, non è limitabile facilmente, ma noi dobbiamo pensare al nostro tipo di gara". Con quale modulo? Gasperini non si sbilancia: "Centrocampo e difesa in genere sono quelle, cambiamo poco. Davanti abbiamo un po' di varietà, siamo anche parecchi, stiamo cercando le soluzioni migliori, ho una rosa folta, raramente l'ho avuta così numericamente. Non mi fanno impazzire le cinque sostituzioni, da quando ci sono dopo il Covid le uso sempre, ma io preferivo il calcio prima. C'erano squadre che calavano, era una questione di selezione, adesso non è più così". Ferguson non ci sarà: "Non è grave, ma deve saltare una o due settimane. Bailey? Contro il Sassuolo ha fatto bene, non pensavo di rimetterlo in campo contro il Parma e invece poi ha giocato ma ha bisogno di un po' più di recupero. Ma è guarito perfettamente".

Gasperini si infuria per la domanda su Pellegrini

Una domanda arriva anche su Soulé: "Gioca sempre e fa un ruolo dispendioso. Fa sempre prestazioni di livello e io sono molto soddisfatto", e un'altra su Pellegrini, che proprio non gli va giù: "Ma se ha giocato sempre... Parlatemi di qualcuno che non gioca mai... A Reggio Emilia ha fatto un secondo tempo molto buono, qual è il problema? Faccio fatica a capire, ca... prendete il buono di quello che c'è. Chi dovrei togliere? Chi non vi piace? Lorenzo sta giocando e anche bene. Arrivederci". Fine della conferenza, appuntamento domani a San Siro.