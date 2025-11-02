Perotti: "Roma, fidati di Gasperini: fa la differenza. Dovbyk e Ferguson vanno aspettati"

Un anno e mezzo al Genoa con Gian Piero Gasperini , quattro nella Capitale con la maglia della Roma . Ecco perché Diego Perotti conosce alla perfezione la squadra e il suo allenatore. In coppia con David Pizarro , Perotti ha sfidato gli ex laziali Giuliano Giannichedda e Stefano Fiore a Perugia, evento inserito nel programma della Mediolanum Padel Cup, torneo del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP, e stasera si metterà davanti alla tv per Milan-Roma.

Perotti su Gasperini: "Può fare la differenza"

"Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica - le parole dell'argentino -. Conosco bene Gasperini, ci ho lavorato insieme, so cosa può offrire. Oggi Gasperini è uno dei top, uno di quegli allenatori che può fare davvero la differenza. E quando hai una rosa come quella della Roma, è normale vederla così in alto. Quelle di stasera sono partite fondamentali: anche se il campionato è appena iniziato può segnare il futuro".

"Gasperini ha una rosa completa"

Oltre al campionato, la Roma ha anche l'impegno dell'Europa League. "Gasperini ha una rosa completa - assicura Perotti -. Ci sono tanti giocatori che possono essere titolari, e quando guardi la panchina vedi gente che giocherebbe dall’inizio in quasi tutte le altre squadre. Credo che questo faccia la differenza, e oggi in più c’è un allenatore che li guida e che viene da un percorso vincente con l’Atalanta. Per me è il momento giusto per fare un passo in avanti: non pensare solo alla qualificazione in Champions League, ma a obiettivi ancora più importanti".