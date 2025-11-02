Gasperini non ci crede, la reazione sconfortata dopo il rigore sbagliato da Dybala

Una reazione spontanea e plateale, testimonianza di un momento ad alta tensione e di un errore che non si aspettava e che ha letteralmente 'tagliato le gambe' a lui e alla Roma . Le telecamere immortalano la delusione di Gasperini sul rigore fallito da Dybala , che poteva valere il pari giallorosso a San Siro contro il Milan .

Gasperini non crede ai suoi occhi

A quattro minuti dal termine era arrivata l'occasione per i giallorossi di rimettere in piedi il match del Meazza e di tenere la Roma in vetta alla classifica insieme al Napoli. Tutto si sarebbe aspettato a quel punto Gasperini, tranne che a tradirlo fosse il suo uomo di maggior talento, sul quale il tecnico giallorosso ha puntato forte, mettendolo al centro dell'attacco al posto dei centravanti in organico. E invece la conclusione incerta dell'argentino ha trovato i guantoni di Maignan, che hanno mandato in frantumi le speranze romaniste. Un errore inaspettato da parte della Joya per l'allenatore, che immortalato dalle telecamere ha reagito con spontanea delusione, finendo inginocchiato sul prato. Poi un sorriso amaro come il fiele, per un ko che rappresenta la prima grande delusione da quando Gasperini siede sulla panchina della Roma.