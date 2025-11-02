Dybala shock, calcia e si infortuna: incredulo e con gli occhi lucidi dopo il rigore sbagliato

INVIATA A MILANO - La Roma trema per Paulo Dybala. L'argentino, subito dopo aver sbagliato il rigore, ha chiesto il cambio perché ha sentito tirare il muscolo, nello specifico il flessore della coscia sinistra. Saranno gli esami a stabilire l'entità dell'infortunio, ma certo la Roma è preoccupata, come ha ammesso lo stesso Gasperini: "L'infortunio è la cosa peggiore della serata, più della sconfitta, sicuramente tornerà dopo la sosta". Il tecnico, come la Roma tutta, si augura che non sia un nuovo caso De Bruyne. Di certo, il rigore sbagliato per Dybala è una rarità: Paulo ha sbagliato il primo penalty tra tutte le competizioni con la Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana.