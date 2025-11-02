Dybala shock, calcia e si infortuna: incredulo e con gli occhi lucidi dopo il rigore sbagliato
INVIATA A MILANO - La Roma trema per Paulo Dybala. L'argentino, subito dopo aver sbagliato il rigore, ha chiesto il cambio perché ha sentito tirare il muscolo, nello specifico il flessore della coscia sinistra. Saranno gli esami a stabilire l'entità dell'infortunio, ma certo la Roma è preoccupata, come ha ammesso lo stesso Gasperini: "L'infortunio è la cosa peggiore della serata, più della sconfitta, sicuramente tornerà dopo la sosta". Il tecnico, come la Roma tutta, si augura che non sia un nuovo caso De Bruyne. Di certo, il rigore sbagliato per Dybala è una rarità: Paulo ha sbagliato il primo penalty tra tutte le competizioni con la Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana.
Dybala, lo sguardo in panchina dice tutto: pesa il rigore sbagliato nel finale
Adesso non resta che aspettare il rientro a Roma (nella notte) e gli esami di domani per capire le sue condizioni. Tutta la Roma spera che non si tratti di nulla di grave. Fare a meno di Dybala, in questo periodo, sarebbe una beffa difficile da sostenere. Per la squadra e per lui che già nel 2022, contro il Lecce, si era fatto male calciando un rigore.