Graziani e Panatta, il siparietto che fa ridere tutti su Milan-Roma: “Se c’eravamo io e Pruzzo finiva 4-1…”
"Adriano, ti dico una cosa. Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4-1 stasera". Così, con aria molto decisa, Ciccio Graziani si è rivolto ad Adriano Panatta, nel corso de La Domenica Sportiva in onda su Rai Due, commentando la sconfitta della Roma a San Siro contro il Milan per 1-0.
Graziani: "Alla Roma mancano due riferimenti davanti"
Graziani ha criticato soprattutto la difficoltà di realizzazione da parte della Roma di Gasperini (dieci le reti segnate in altrettante gare di campionato): "Non riempiono l'area di rigore, nessuno intuisce il tipo di cross, se deve stare più avanti o più indietro". L'ex attaccante, continuando il proprio commento nel corso della trasmissione, ha proseguito evidenziando ciò che maggiormente manca alla squadra giallorossa: "Alla Roma oggi manca questo: non ha due riferimenti davanti, o anche uno, che sappia approfittare di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo".