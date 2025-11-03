"Adriano, ti dico una cosa. Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4-1 stasera ". Così, con aria molto decisa, Ciccio Graziani si è rivolto ad Adriano Panatta , nel corso de La Domenica Sportiva in onda su Rai Due, commentando la sconfitta della Roma a San Siro contro il Milan per 1-0.

Graziani: "Alla Roma mancano due riferimenti davanti"

Graziani ha criticato soprattutto la difficoltà di realizzazione da parte della Roma di Gasperini (dieci le reti segnate in altrettante gare di campionato): "Non riempiono l'area di rigore, nessuno intuisce il tipo di cross, se deve stare più avanti o più indietro". L'ex attaccante, continuando il proprio commento nel corso della trasmissione, ha proseguito evidenziando ciò che maggiormente manca alla squadra giallorossa: "Alla Roma oggi manca questo: non ha due riferimenti davanti, o anche uno, che sappia approfittare di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo".