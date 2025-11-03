Infortunio Dybala, tutto rinviato: domani gli esami al flessore, Roma in ansia
Ancora 24 ore e poi domani la Roma saprà l’entità dell’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino, tornato nella notte da Milano con i compagni, sarà sottoposto ad esami strumentali specifici: quasi scontata la lesione al flessore sinistro, l’auspicio della Roma è che sia di basso grado e questo gli consenta di tornare in campo in tempi relativamente rapidi. In sintesi: la Roma spera che il suo 2025 non sia finito a San Siro.
Dybala, come sta e quante partite salta con la Roma
Sicuramente Dybala non ci sarà giovedì a Glasgow contro i Rangers - e neppure partirà con i compagni - e domenica in casa contro l’Udinese. Con ogni probabilità non ci sarà neppure domenica 23 contro la Cremonese e giovedì 27 in Europa League all’Olimpico contro il Midtylland. La vera speranza è che torni per il big match contro il Napoli, sempre all’Olimpico, del 30 novembre. Gasperini, oggi, firmerebbe subito.