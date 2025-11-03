Infortunio Dybala, tutto rinviato: domani gli esami al flessore, Roma in ansia

Ancora 24 ore e poi domani la Roma saprà l’entità dell’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino, tornato nella notte da Milano con i compagni, sarà sottoposto ad esami strumentali specifici: quasi scontata la lesione al flessore sinistro, l’auspicio della Roma è che sia di basso grado e questo gli consenta di tornare in campo in tempi relativamente rapidi. In sintesi: la Roma spera che il suo 2025 non sia finito a San Siro.