Il dato da incubo della Roma di Gasperini: sapete quante squadre segnano di più in base ai tiri in Serie A? Quasi tutte...

ROMA - I tifosi più attenti ai contenuti virali sui social network ricorderanno la celebre scenografia dei tifosi tedeschi del Magdeburgo, a settembre del 2022, che dopo cinque partite di campionato senza gol segnati dalla propria di squadra del cuore portarono allo stadio centinaia di striscioni a forma di freccia per indicare dove si trovava la porta. «Eccola, è qui», la loro indicazione goliardica ai calciatori. "Chissà come verrebbe all’Olimpico", avrà pensato qualche romanista dopo aver rivisto le azioni salienti della sfida contro il Milan che, durante il primo tempo, somigliava a una sorta di film di fantascienza (o un horror) in cui persino il surreale diventava incredibilmente possibile. La Roma si è divorata almeno cinque palle gol nitide (Cristante, El Aynaoui, Dybala, N’Dicka e Wesley), continuando a scoccare dardi verso la porta di Maignan con la stessa precisione di un arciere alle prime armi. Il bersaglio grosso? Mai centrato. Quando il Milan ha esultato sfruttando la prima vera occasione, Gasperini ha osservato il suo vice Tullio Gritti con lo sguardo perso nel vuoto. I giallorossi avevano tentato 11 conclusioni, di cui 8 da dentro l’area. Gli avversari? Neppure una.

Quella che vi stiamo per proporre, più che una statistica è dunque un cortocircuito matematico che farebbe impallidire Archimede: in campionato la Roma è solamente 17ª - quartultima - per percentuale realizzativa rispetto al numero di tiri tentati. I giallorossi hanno provato 145 conclusioni realizzando appena 10 gol. Con l’undicesimo attacco della Serie A si sono arrampicati fino al secondo posto in classifica a -1 dal Napoli e sarebbe bastato un guizzo, uno soltanto, per restare da soli in vetta. Ma tant’è: Soulé e compagni hanno solo il 6,9% di efficacia realizzativa, numero che sale a 9,38% all’interno dell’area di rigore; su 96 conclusioni ravvicinate, appena 9 hanno generato delle marcature. Per citare un dato che possa far comprendere la differenza di mira tra la Roma e le altre basta citare il dato dell’Udinese, la prossima avversaria in campionato: i friulani, anche se sono soltanto decimi in questa statistica, sono comunque due volte più precisi dei capitolini nel contesto generale dei tiri (quasi il 17%) e con 30 tiri in meno all’interno dell’area hanno segnato due gol in più. Cremonese, Inter, Bologna, Lazio, Sassuolo, Cagliari, Milan e Napoli quelle che ci prendono di più e che completano la top 10. Peggio della Roma? Solamente il Genoa, il Verona e la Fiorentina (le tre in zona retrocessione), oltre che il Parma, ha il peggior attacco del torneo, hanno numeri peggiori.