Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, si ferma anche Bailey: nuovo infortunio, guai in attacco per Gasperini© AS Roma via Getty Images

Roma, si ferma anche Bailey: nuovo infortunio, guai in attacco per Gasperini

Oltre a Dybala, altro stop in attacco per i giallorossi in vista dei prossimi impegni. Altro stop per il giamaicano
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nuovo infortunio per Leon Bailey. Il calciatore giamaicano, dopo aver saltato l'inizio di stagione, è costretto a un altro stop a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. 

I convocati di Gasperini per la sfida con i Rangers

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma
Unisciti alla community