Roma, si ferma anche Bailey: nuovo infortunio, guai in attacco per Gasperini
Oltre a Dybala, altro stop in attacco per i giallorossi in vista dei prossimi impegni. Altro stop per il giamaicano
Nuovo infortunio per Leon Bailey. Il calciatore giamaicano, dopo aver saltato l'inizio di stagione, è costretto a un altro stop a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro.
I convocati di Gasperini per la sfida con i Rangers
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy