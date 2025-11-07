Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Stadio Roma, Gualtieri: "Entro novembre il progetto definitivo"

Il sindaco capitolino annuncia: "Sarà tra i più belli del mondo e un polmone di gioia che farà bene a tutta la città"
1 min
TagsRomaGualtieriFriedkin
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Intervenuto alla presentazione del Quarto Rapporto alla Città, in corso all'Auditorium, il sindaco Roberto Gualtieri si è intrattenuto a parlare anche del nuovo stadio della Roma, lasciandosi andare all'ottimismo e annunciando una svolta entro la fine del mese.

"Entro novembre il progetto definitivo"

Così il primo cittadino della Capitale: "Siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo del nuovo stadio della Roma e sarà uno degli stadi più belli del mondo. Il futuro stadio della Roma è pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032 ed è un risultato che abbiamo fortemente voluto".

"Farà bene a tutta la città"

Gualtieri poi si spinge oltre, valutando anche l'impatto sociale che potrebbe avere il nuovo impianto: "Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno mettendoci il massimo rigore per il rispetto delle regole ma convinti che il nuovo stadio, con un parco attrezzato di 11 ettari, sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gualtieri: "Stadio della Roma, siamo all'ultima tappa"Roma, le ultime da Trigoria
Unisciti alla community