Stadio Roma, Gualtieri: "Entro novembre il progetto definitivo"

Intervenuto alla presentazione del Quarto Rapporto alla Città, in corso all'Auditorium, il sindaco Roberto Gualtieri si è intrattenuto a parlare anche del nuovo stadio della Roma , lasciandosi andare all'ottimismo e annunciando una svolta entro la fine del mese.

"Entro novembre il progetto definitivo"

Così il primo cittadino della Capitale: "Siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo del nuovo stadio della Roma e sarà uno degli stadi più belli del mondo. Il futuro stadio della Roma è pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032 ed è un risultato che abbiamo fortemente voluto".

"Farà bene a tutta la città"

Gualtieri poi si spinge oltre, valutando anche l'impatto sociale che potrebbe avere il nuovo impianto: "Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno mettendoci il massimo rigore per il rispetto delle regole ma convinti che il nuovo stadio, con un parco attrezzato di 11 ettari, sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città".