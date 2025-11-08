Roma, i convocati di Gasperini per l'Udinese: Ferguson non ce la fa, ancora fuori Angelino
Sono ventuno i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida all'Olimpico, valida per l'undicesima giornata di Serie A
Roma-Udinese, i convocati di Gasperini. Conto alla rovescia per la sfida valdia per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani, domenica 9 novembre, alle 18, allo stadio Olimpico. Il tecnico dei giallorossi ha annunciato i calciatori che saranno a sua disposizione. Ferguson non ce la fa a recuperare e non figura nell'elenco al pari di Dybala e Angelino.
Ventuno convocati da Gasperini per Roma-Udinese
Sono ventuno i giocatori convocati da Gasperini per Roma-Udinese. Di seguito l'elenco nel dettaglio.
- Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
- Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
- Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
- Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy.