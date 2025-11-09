Gasperini e la battuta sul primo posto: "La sosta dovrebbe essere più lunga. Pellegrini? Ecco perché sta migliorando"
Dopo lo stop a San Siro contro il Milan, la Roma torna a vincere: 2-0 contro l'Udinese. I giallorossi conquistano tre punti fondamentali che gli permettono di salire al primo posto in classifica, vista la sconfitta del Napoli. Decisivi i gol di Pellegrini, su rigore, e Celik. L'allenatore della Roma Gasperini ha analizzato la partita e il momento della squadra: "Giusto che la gente sogni lo scudetto. Arriviamo a questa sosta primi in classifica, è un motivo di orgoglio per noi e di soddisfazione per la gente. Le percentuali le vedremo più avanti. I ragazzi sono stati bravissimi contro un avversario non facile, l'abbiamo affrontato con grande determinazione tenendo i ritmi molto alti. Alla sosta arriviamo bene. Anzi, dovrebbe essere ancora più lunga. Siamo molto felici anche per questo entusiasmo contagioso che percepiamo. Prendiamo tutto quello che di buono c'è da questo momento".
Roma, le parole di Gasperini
Secondo gol in due partite per Pellegrini: "Il giocatore è molto bravo, il ragazzo è molto sano e maturo. Calcisticamente è un giocatore forte, dovevamo ridargli la fiducia che si è meritato. Ora è a posto fisicamente e siamo felici per lui ma anche per noi, perché ne traiamo beneficio. Per noi segnare i rigori è una cosa rara e Pellegrini li calcia molto bene. Ma anche Dybala aveva una percentuale altissima prima del Milan. Da quel punto di vista dovremo essere messi bene, il rigore di stasera era molto importante". Poi sull'infortunio di Dovbyk: "Valuteremo domani, non sembra una grande cosa. Per fortuna c'è una sosta di mezzo, ma sono infortuni che magari ti portano via 2-3 settimane e sono 5-6 partite. Abbiamo tanti assenti nello stesso reparto, ma riusciamo a sopperire bene. Speriamo di recuperarne il più possibile durante la sosta".
"Stare in alto ci fa bene, la squadra di crede"
A Sky Sport ha aggiunto: "Nel finale eravamo affaticati e abbiamo rischiato. Ma per il resto abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato con intensità e delle buone manovre. Sono soddisfatto, la squadra cresce e ci crede. Qualche settimana fa l'occasione del secondo gol non sarebbe successa, guardate con quanti giocatori abbiamo attaccato l'area. Si erano già viste delle ottime cose, è un buon momento per noi. Ora arriva la sosta, ci può fare bene per stare in alto e per recuperare qualcuno".
Poi prosegue: "Con tutti gli infortuni in attacco si può avere delle difficoltà. Ma credo che rispetto a qualche settimana fa la squadra ha acquisito dei riferimenti per attaccare in maniera diversa. Riusciamo a essere pericolosi con più giocatori, al di là delle caratteristiche che sono tutte molto diverse. Abbiamo avuto il vantaggio di giocare tante partite, con quelle di coppa anche. Ci ha dato la possibilità di migliorare con continuità tutti i particolari. Così riusciamo a costruire più capacità di costruzione da dietro. La squadra ci crede, mi segue e trova soddisfazione nelle partite che gioca. Quando giochi e sei soddisfatto lo fai con più successo".
