Perché la Roma di Gasperini è diventata una certezza 

ROMA - Erano dodici anni che non si vedeva lassù la Roma all’undicesima giornata di campionato. La Roma capolista, fa strano dirlo e raccontarlo, è diventata passo dopo passo una certezza del campionato grazie a quelle idee geniali di Gasperini e perfettamente sviluppate dai suoi giocatori. Certo, probabilmente non è una squadra da scudetto, ma adesso senza ombra di dubbio è una candidata alla Champions. E, cosa altrettanto intrigante, è una outsider per quella prima posizione che fin qui non ha avuto padroni. Le big si fermano e sprecano, i centravanti di mezza Serie A (non solo quelli giallorossi) steccano, e Gasperini zitto zitto è lì pronto ad approfittarne.