Pellegrini, l'omaggio a un signor professionista

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni sulla sua pagina Instagram alla prestazione di Lorenzo Pellegrini i n Roma-Udinese. Il centrocampista giallorosso è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 2-0 all'Olimpico grazie anche (e non solo) al rigore realizzato nel primo tempo.

Il commento di Ivan Zazzaroni

"Questo è l'omaggio a un calciatore di qualità al quale la sua squadra e la sua tifoseria hanno riservato tutto il bene e il male possibile. A uno che ha subìto senza lamentarsi, sofferto e perso a lungo la serenità necessaria per lottare: via la fascia di capitano e anche il campo, negato il prolungamento del contratto (troppo caro) e poi lo scandalo inventato, l'accusa infondata di aver contribuito alla cacciata degli allenatori. Insomma tanto di tutto.

Questo è l'omaggio a chi ha saputo ripartire da sotto zero e oggi è di nuovo sé stesso. Applaudito con tanto di standing ovation del suo stadio.

Il futuro sarà altrove, il presente è qui e dentro di lui."