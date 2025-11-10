Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, se il gol non arriva Gasperini se lo inventa© AS Roma via Getty Images

Roma, se il gol non arriva Gasperini se lo inventa

Leggi il commento sull'attacco giallorosso
Guido D’Ubaldo
1 min
TagsRomaAttaccoGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Quando alla fine del primo tempo si è fatto male anche Dovbyk, dopo che erano già out Dybala, Ferguson e Bailey, il gol sembrava diventare un problema sempre più complesso. Invece la Roma prima in classifica i gol continua a trovarli con centrocampisti e difensori. A sbloccare la partita contro l’Udinese ci ha pensato Pellegrini, che ha sfatato il tab&ugrav

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community