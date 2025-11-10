Gasperini si gode Roma da primo in classifica: cena giallorossa con Candela al Quirinale
Gian Piero Gasperini sempre più dentro la vita romana. L'allenatore, in occasione di qualche giorno di riposo dai tanti impegni in occasione della sosta con le nazionali, si è concesso un'altra cena fuori nel centro della Capitale. L'allenatore della Roma ha mangiato, in compagnia dell'ex giallorosso Vincent Candela, al ristorante Rinaldi al quartiere Quirinale.
Gasperini e le cene romane: questa volta con Candela
Una cena in centro a Roma per celebrare, perché no, il primato in classifica. Dopo la vittoria contro l'Udinese Gasperini, assieme a Candela, hanno trascorso la cena insieme, facendosi scattare una foto assieme al personale del ristorante Rinaldi. Non si tratta della prima volta per Spalletti, che a luglio aveva cenato assieme a Claudio Ranieri tra piazza Pasquino e Campo dei Fiori, mentre a settembre er andato a cena a Garbatella, da Stellina.