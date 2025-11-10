Gian Piero Gasperini sempre più dentro la vita romana. L'allenatore, in occasione di qualche giorno di riposo dai tanti impegni in occasione della sosta con le nazionali, si è concesso un'altra cena fuori nel centro della Capitale. L'allenatore della Roma ha mangiato, in compagnia dell'ex giallorosso Vincent Candela, al ristorante Rinaldi al quartiere Quirinale .

Gasperini e le cene romane: questa volta con Candela

Una cena in centro a Roma per celebrare, perché no, il primato in classifica. Dopo la vittoria contro l'Udinese Gasperini, assieme a Candela, hanno trascorso la cena insieme, facendosi scattare una foto assieme al personale del ristorante Rinaldi. Non si tratta della prima volta per Spalletti, che a luglio aveva cenato assieme a Claudio Ranieri tra piazza Pasquino e Campo dei Fiori, mentre a settembre er andato a cena a Garbatella, da Stellina.