Koné: "La Roma merita di essere prima. Io sottovalutato? È vero"

Koné: "Roma prima? Non dobbiamo pensare di essere campioni"

Quantità e qualità al servizio della Roma e della nazionale francese, con la consapevolezza di poter essere un riferimento anche in ottica Mondiale. Dodici reti segnate per la formazione di Gasperini, ma il francese risulta ancora a digiuno di gol. I punti in classifica, però, sono 24: "Non dobbiamo pensare di essere campioni - ha sottolineato il centrocampista giallorosso -. Meritiamo il primato, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Vogliamo rimanere tra i migliori. L'obiettivo Mondiale? Non ne parlo molto con i miei compagni di squadra italiani, ma è complicato essere una grande nazione e non giocare la Coppa del Mondo. Non ci siamo ancora qualificati, abbiamo ancora una partita da vincere giovedì. Dobbiamo fare il nostro lavoro in campo".

Francia, Koné: "Io sottovalutato? Sì, perché ho lasciato presto la Francia..."

Anche in Francia, la crescita di Koné non è certo passata inosservata, nonostante una sorta di scetticismo di fondo rispetto alle sue qualità, "sottovalutate" dai più secondo il ct Deschamps: "Mi guadagno spazio grazie alle mie prestazioni. Quando il ct mi dà spazio, cerco di farmi trovare pronto. Spero di continuare così", ha precisato il mediano della Roma. "Io sottovalutato? Credo che questo sia dovuto al fatto che ho lasciato presto la Francia, quindi in patria non ero molto conosciuto. Credo che le mie qualità siano state notate maggiormente dopo le mie ultime apparizioni in Nazionale. Il mio futuro? Mi trovo molto bene alla Roma, faccio parte di una grande squadra e siamo in vetta alla classifica", ha aggiunto.