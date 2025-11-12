Pellegrini, momento d'oro anche fuori dal campo: investimento in una App super premiata

Lorenzo Pellegrini sta vivendo un periodo straordinario. Sereno dopo mesi complicati, decisivo nella Roma. Senza pensare a quello che sarà, ma concentrato solo su quello che è. Protagonista in campionato e in Europa League, il numero 7 giallorosso ha infatti deciso di investire in Seven AI, l’applicazione premiata come “App del 2025” all’It’s Week di Rimini, il principale evento italiano dedicato alla tecnologia Made in Italy. Definita come il Social Media Manager del calcio con intelligenza artificiale, Seven AI permette a calciatori e calciatrici di creare post personalizzati dopo la partita semplicemente rispondendo a tre domande: ho vinto, ho pareggiato o ho perso. L’app genera automaticamente testi coerenti con il risultato e lo stato d’animo del giocatore, aiutando gli atleti a comunicare in modo autentico e professionale. L’idea è di Max Sardella, consulente e formatore che da anni gestisce la comunicazione di numerosi campioni internazionali. Dopo Alessandro Florenzi e Davide Zappacosta, anche Pellegrini ha scelto di credere nel progetto, contribuendo alla crescita di una realtà tutta italiana che sta conquistando il mondo del calcio. Nel 2026 è previsto un piano di sviluppo dedicato al calcio giovanile e al calcio paralimpico, con una missione chiara: aiutare ogni atleta a comunicare in modo responsabile, oltre ogni barriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA