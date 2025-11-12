Gasperini, dal mercato a cosa fa la mattina prima di Trigoria: “La mia vita a Roma”. E sui tifosi…

Ospite dell'appuntamento serale del Tg1, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma e dell' attuale classifica di Serie A , senza dimenticare gli obiettivi stagionali, il sogno Scudetto e il rapporto con la tifoseria giallorossa. All'orizzonte, dopo la sosta dedicata alle nazionali, un trittico di partite molto impegnativo con Cremonese, Midtjylland e Napoli.

Gasperini al Tg1: "Scudetto? Di sognare sono liberi tutti"

Così Gian Piero Gasperini al Tg1: "Roma prima in classifica? Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio della stagione e adesso siamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Sogno Scudetto? Di sognare sono liberi tutti quanti, speriamo che il risveglio sia positivo. Il mercato di gennaio? Come sempre vale per tutte le squadre e si deciderà al momento opportuno".

Il rapporto con i tifosi con la Roma e il nuovo stadio

Si è aperto un nuovo ciclo nella capitale. Fondamentale costruire un rapporto solido anche con la piazza e con i tifosi giallorossi: "Col tempo ci si conquista l’uno con l’altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva. Il nuovo stadio? Questo sarebbe davvero un bel regalo da parte della società. Io ho visto il progetto ed è meraviglioso. È una società che ha voglia di investire e di rendere ancora più grande questa squadra".