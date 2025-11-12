Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Gasperini, dal mercato a cosa fa la mattina prima di Trigoria: “La mia vita a Roma”. E sui tifosi…

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico giallorosso nel corso dell'appuntamento serale su Rai Uno: ecco cosa ha detto
TagsGasperiniRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ospite dell'appuntamento serale del Tg1, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma e dell'attuale classifica di Serie A, senza dimenticare gli obiettivi stagionali, il sogno Scudetto e il rapporto con la tifoseria giallorossa. All'orizzonte, dopo la sosta dedicata alle nazionali, un trittico di partite molto impegnativo con Cremonese, Midtjylland e Napoli.

Gasperini al Tg1: "Scudetto? Di sognare sono liberi tutti"

Così Gian Piero Gasperini al Tg1: "Roma prima in classifica? Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio della stagione e adesso siamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Sogno Scudetto? Di sognare sono liberi tutti quanti, speriamo che il risveglio sia positivo. Il mercato di gennaio? Come sempre vale per tutte le squadre e si deciderà al momento opportuno".

Il rapporto con i tifosi con la Roma e il nuovo stadio

Si è aperto un nuovo ciclo nella capitale. Fondamentale costruire un rapporto solido anche con la piazza e con i tifosi giallorossi: "Col tempo ci si conquista l’uno con l’altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva. Il nuovo stadio? Questo sarebbe davvero un bel regalo da parte della società. Io ho visto il progetto ed è meraviglioso. È una società che ha voglia di investire e di rendere ancora più grande questa squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Gasp e il cibo di Roma

Gasperini è stato subito conquistato anche dal cibo e dalle strade di Roma: "Devo stare un po’ attento perché è una cucina molto importante. Una cosa che mi piace molto è quando la mattina esco presto per andare al campo di allenamento, giro l'angolo su via dei Serpenti e mi ritrovo il Colosseo davanti: è un bel modo di iniziare la giornata".

Italia al Mondiale, Gasperini: "Sarebbe veramente importante andarci"

Per Gasperini, c'è stato tempo per parlare anche della Nazionale di Gennaro Gattuso e delle speranze di qualificazione al Mondiale del 2026: "Speriamo finalmente che si possa andare ai Mondiali anche per le nuove generazioni, sarebbe veramente importante andarci", ha concluso il Gasp al Tg1.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Ospite dell'appuntamento serale del Tg1, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma e dell'attuale classifica di Serie A, senza dimenticare gli obiettivi stagionali, il sogno Scudetto e il rapporto con la tifoseria giallorossa. All'orizzonte, dopo la sosta dedicata alle nazionali, un trittico di partite molto impegnativo con Cremonese, Midtjylland e Napoli.

Gasperini al Tg1: "Scudetto? Di sognare sono liberi tutti"

Così Gian Piero Gasperini al Tg1: "Roma prima in classifica? Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio della stagione e adesso siamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Sogno Scudetto? Di sognare sono liberi tutti quanti, speriamo che il risveglio sia positivo. Il mercato di gennaio? Come sempre vale per tutte le squadre e si deciderà al momento opportuno".

Il rapporto con i tifosi con la Roma e il nuovo stadio

Si è aperto un nuovo ciclo nella capitale. Fondamentale costruire un rapporto solido anche con la piazza e con i tifosi giallorossi: "Col tempo ci si conquista l’uno con l’altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva. Il nuovo stadio? Questo sarebbe davvero un bel regalo da parte della società. Io ho visto il progetto ed è meraviglioso. È una società che ha voglia di investire e di rendere ancora più grande questa squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Zaniolo a sorpresa sulla RomaKoné e il primato della Roma
1
Gasperini, dal mercato a cosa fa la mattina prima di Trigoria: “La mia vita a Roma”. E sui tifosi…
2
Gasp e il cibo di Roma