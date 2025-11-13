Roma-Arevalo, la clausola rescissoria è un'occasione: il ds del Santander svela le condizioni

Il ds del Racing: "Arevalo via a gennaio? Possibile"

7 gol in 13 partite in questo avvio di stagione. Numeri considerevoli per Arevalo, il cui contratto prevede una clausola rescissoria di 7 milioni. A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo del Racing, Chema Aragon, intervistato nel corso del Podcast Ser Deportivo Cantabria "C'è una clausola da circa 7 milioni per lui, ma ora ne vale di più. Non siamo una squadra che sta pensando di indebolirsi ora, anzi. Non vogliamo che i giocatori importanti se ne vadano. Jeremy ha giocato molto bene fino a ora. Stiamo provando di rinegoziare, con lui e con altri, i contratti". Mentre su una possibile partenza già nella prossima finestra di mercato ha risposto: "Capisco che sia possibile. La clausola rescissoria è quella che è. Se un club paga, il giocatore se ne va".