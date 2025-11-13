Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma-Arevalo, la clausola rescissoria è un'occasione: il ds del Santander svela le condizioni

I giallorossi hanno messo gli occhi sul talento classe 2005 del Racing. Per portarlo via servono sette milioni
TagsRomaArevaloCalciomercato
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma guarda già al mercato di gennaio. Il reparto sul quale la società giallorossa vorrà rinforzarsi sarà sicuramente l'attacco. Uno dei nomi osservati più da vicino è Jeremy Arevalo, calciatore ecuadoriano classe 2005 di proprietà del Racing, militante nella seconda serie spagnola. Un'occasione di mercato, data la clausola di 7 milioni presente sul suo contratto.

Il ds del Racing: "Arevalo via a gennaio? Possibile"

7 gol in 13 partite in questo avvio di stagione. Numeri considerevoli per Arevalo, il cui contratto prevede una clausola rescissoria di 7 milioni. A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo del Racing, Chema Aragon, intervistato nel corso del Podcast Ser Deportivo Cantabria "C'è una clausola da circa 7 milioni per lui, ma ora ne vale di più. Non siamo una squadra che sta pensando di indebolirsi ora, anzi. Non vogliamo che i giocatori importanti se ne vadano. Jeremy ha giocato molto bene fino a ora. Stiamo provando di rinegoziare, con lui e con altri, i contratti". Mentre su una possibile partenza già nella prossima finestra di mercato ha risposto: "Capisco che sia possibile. La clausola rescissoria è quella che è. Se un club paga, il giocatore se ne va".  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

