Roma, Gasperini non dirige l’allenamento e Dybala festeggia: cosa è successo a Trigoria

Solo lavoro in palestra per i giocatori della Roma. Non era presente, per motivi personali, Gian Piero Gasperini. Come concordato con il club, il tecnico ha approfittato della seduta prettamente atletica, in programma per i suoi calciatori, per assentarsi. Dopo aver sudato tra panche, pesi, macchine e attrezzi, è stato il momento di festeggiare il trentaduesimo compleanno di Paulo Dybala: per lui un pezzo di crostata con candelina da spegnere, come documentato da una storia su Instagram di Soulé.