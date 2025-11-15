Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Gasperini non dirige l’allenamento e Dybala festeggia: cosa è successo a Trigoria

Giornata dedicata alla palestra per i giallorossi e speciale per La Joya. Intanto, Ranieri si è operato al ginocchio destro: intervento perfettamente riuscito
2 min
TagsDybalaRomaRanieri
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Solo lavoro in palestra per i giocatori della Roma. Non era presente, per motivi personali, Gian Piero Gasperini. Come concordato con il club, il tecnico ha approfittato della seduta prettamente atletica, in programma per i suoi calciatori, per assentarsi. Dopo aver sudato tra panche, pesi, macchine e attrezzi, è stato il momento di festeggiare il trentaduesimo compleanno di Paulo Dybala: per lui un pezzo di crostata con candelina da spegnere, come documentato da una storia su Instagram di Soulé.

Ranieri operato a un ginocchio: intervento perfettamente riuscito

Intanto, la sosta ha permesso anche a Claudio Ranieri per trovare il tempo per un intervento chriurgico concordato al ginocchio destro, con l'inserimento di una piccola protesi. Operazione perfettamente riuscita, come documentato dal dottor Gianluca Camilleri che, sempre su Instagram, ha pubblicato uno scatto con Sir Claudio, sorridente, commentando: "Onorato di essere il chirurgo ortopedico di fiducia di una grande persona e grande allenatore!"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, niente nazionale per FergusonGiannini: "Roma sogna e Pellegrini merita il rinnovo”

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS