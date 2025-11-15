Roma, Gasperini non dirige l’allenamento e Dybala festeggia: cosa è successo a Trigoria
Solo lavoro in palestra per i giocatori della Roma. Non era presente, per motivi personali, Gian Piero Gasperini. Come concordato con il club, il tecnico ha approfittato della seduta prettamente atletica, in programma per i suoi calciatori, per assentarsi. Dopo aver sudato tra panche, pesi, macchine e attrezzi, è stato il momento di festeggiare il trentaduesimo compleanno di Paulo Dybala: per lui un pezzo di crostata con candelina da spegnere, come documentato da una storia su Instagram di Soulé.
Ranieri operato a un ginocchio: intervento perfettamente riuscito
Intanto, la sosta ha permesso anche a Claudio Ranieri per trovare il tempo per un intervento chriurgico concordato al ginocchio destro, con l'inserimento di una piccola protesi. Operazione perfettamente riuscita, come documentato dal dottor Gianluca Camilleri che, sempre su Instagram, ha pubblicato uno scatto con Sir Claudio, sorridente, commentando: "Onorato di essere il chirurgo ortopedico di fiducia di una grande persona e grande allenatore!"