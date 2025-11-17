Roma e Gasperini, l'idea piace a Zirkzee: Massara accelera sul mercato

La Roma accelera sul mercato in cerca di un centravanti che possa finalmente sbloccare l’attacco e restituire serenità a Gasperini e ai tifosi. La priorità numero uno è chiara: trovare un attaccante pronto a giocare titolare e garantire gol. E in cima alla lista c’è Joshua Zirkzee . L’olandese del Manchester United ha fatto sapere di gradire la destinazione giallorossa. La Roma gli offrirebbe non solo spazio da titolare, ma anche la possibilità di lavorare con un allenatore come Gasperini, conosciuto per far esplodere giovani attaccanti. Per Zirkzee, inoltre, si tratta di un’occasione per ritrovare visibilità e ambizioni di nazionale in vista del prossimo Mondiale. In alternativa, i giallorossi monitorano Arnaud Kalimuendo, giovane talento francese bloccato al Nottingham Forest. Con appena 66 minuti giocati in stagione e ignorato nelle ultime gare, il ventitreenne è pronto a lasciare l’Inghilterra alla ricerca di continuità. La Roma potrebbe rappresentare per lui la vetrina ideale, così come un banco di prova per consolidare il suo potenziale.

La strategia

Dietro queste mosse c’è una necessità urgente: l’attacco della Roma soffre di concretezza. Dovbyk ed Evan Ferguson, chiamati a guidare la linea offensiva, hanno segnato due soli gol in quindici partite, tra errori sotto porta e difficoltà di intesa con i compagni. Massara sta studiando la strategia migliore: l’idea è un prestito secco o un obbligo di riscatto condizionato alla Champions, soluzione già collaudata con successo in Serie A come accaduto con Højlund a Napoli. L’obiettivo è chiaro: non perdere tempo e arrivare al giocatore giusto prima che altre squadre si inseriscano. Mancano 47 giorni all’apertura del mercato, e ogni mossa deve essere calibrata con attenzione.

Il cinismo

Quello della Roma non è un problema di costruzione del gioco: la squadra crea occasioni, arriva negli ultimi venti metri con facilità e sviluppa trame offensive interessanti. Ma sotto porta la concretezza latita, e Gasperini sa che senza un bomber in grado di finalizzare, i punti e la fiducia rischiano di restare pochi. Zirkzee e Kalimuendo rappresentano la possibilità di invertire la tendenza. Il primo, con il suo fisico, il passato al Bologna e il fiuto del gol, potrebbe adattarsi subito al ritmo della Serie A, mentre il secondo, rapido e tecnico, darebbe una nuova alternativa in attacco. La Roma sogna un gennaio da protagonista, con l’attacco finalmente liberato dalle ombre dei flop iniziali. La strada verso la Champions passa soprattutto dai gol che ancora mancano.