Roma, Dybala sorprende tutti: il messaggio ai compagni

Trigoria ha spento una candelina che vale più di un semplice festeggiamento. Due giorni fa, nella crostata alla frutta condivisa con i compagni al Fulvio Bernardini, Paulo Dybala ha accompagnato il soffio con un messaggio che ha fatto scattare un sorriso nello spogliatoio: «Voglio esserci contro il Napoli, ci vediamo la prossima settimana». Non un vezzo, ma la fotografia dell’ambizione di un giocatore che vuole tornare a essere centrale in un momento chiave della stagione. E lo scenario, oggi, permette di credergli: il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza.

Il recupero di Dybala

La lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata nella trasferta di Milano, aveva fatto temere un’assenza lunga, tale da tenere fuori la Joya almeno fino a metà dicembre. I primi giorni di lavoro, invece, hanno cambiato il quadro: nessuna forzatura, nessuna accelerazione incauta, ma una riabilitazione metodica, calibrata, che ha risposto meglio del previsto. Dybala ha ripreso a muoversi in campo, svolgendo esercizi personalizzati, e gli ultimi controlli hanno regalato allo staff medico un cauto ottimismo. I tempi, inizialmente fissati tra la sfida al Cagliari del 7 dicembre e la gara con il Celtic dell’11, possono accorciarsi di una decina di giorni. La voglia del giocatore sta facendo il resto. Paulo vuole esserci con il Napoli, anche solo per sedersi in panchina e farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Lo ha confidato ai compagni negli ultimi giorni, lo ha ribadito a Gasperini, che conosce bene quanto sia determinante averlo a disposizione anche per mezz’ora. Questa settimana continuerà con sedute individuali tra campo e palestra, per mantenere il carico sotto controllo. Dopo un altro check medico — previsto il prossimo weekend — si valuterà il graduale rientro in gruppo: prima sul piano atletico, poi con il pallone e gli esercizi tattici.

La voglia di incidere

Resta un dato curioso: in tre stagioni alla Roma, Dybala ha giocato all’Olimpico contro il Napoli soltanto dieci minuti, quelli dell’1-1 di febbraio, nella parentesi seguita alla “cura” Ranieri. Un assaggio troppo breve per un giocatore come lui, che sa accendersi proprio nelle grandi notti. Questa volta lo scenario è completamente diverso. La Roma di Gasperini è capolista, è una squadra che corre, pressa, cambia ritmo, e che ambisce senza mezzi termini a conquistare un posto in Champions. Per farlo, però, ha bisogno di tutte le sue stelle, soprattutto di quella più luminosa dal punto di vista tecnico: il Dybala capace di inventare tra le linee, di rifinire da trequartista, di trasformarsi in falso nove quando serve, di essere un riferimento nei momenti in cui il gioco si incarta. Il 30 novembre è segnato in rosso nel suo calendario personale, ma anche in quello della Roma. Dybala vuole il Napoli, vuole dimostrare di essere pronto, vuole tornare a sentire l’Olimpico spingere dietro di lui. Vuole giocare anche per il rinnovo. E la Roma, dal canto suo, sa benissimo quanto il suo rientro possa fare la differenza proprio ora, quando il margine in classifica è prezioso e ogni dettaglio pesa. Il countdown, a Trigoria, è già cominciato.