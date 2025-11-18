Zirkzee apre le porte alla Roma: Massara studia la formula giusta

ROMA - C’è chi ha già fatto partire il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale, tra reunion di parenti e amici, con pranzi e cene a non finire e, naturalmente, tanti regali. C’è chi invece non vede l’ora di chiudere il 2025 e salutare con speranza il nuovo anno, brindando con spumante e accompagnando il tutto con lenticchie e cotechino. E poi c’è Gasp, che in questo momento sembra avere un solo countdown in testa: quello per l’apertura del calciomercato invernale, il 2 gennaio prossimo. Lo scrittore e filosofo tedesco Gotthold Ephraim Lessing sosteneva che “l’attesa del piacere è essa stessa il piacere”, ma di certo questa frase non calza allo stato d’animo del tecnico romanista. Gasperini aspetta con ansia un rinforzo offensivo per dare una scossa a un reparto che, in quindici partite tra campionato e coppa, ha segnato appena sette gol (su 12 complessivi di squadra). I centravanti? Bottino ancora più magro: due reti di Dovbyk, zero di Ferguson. Se questi numeri dovessero persistere all’inizio del 2026, il reparto più celebrato e chiacchierato del calcio potrebbe subire clamorosi ribaltoni. E Gasp, maestro nell’estrarre il massimo dai suoi attaccanti all’Atalanta, scalpita per avere un nuovo protagonista da lanciare. L’obiettivo numero uno è chiaro: Joshua Zirkzee.