Pisilli chiama Gasperini: il futuro alla Roma in un mese

ROMA - E se Gasperini , voltandosi verso la panchina, vedesse il solo Pisilli ? Con i titolari Koné e Cristante in campo, con Pellegrini ormai stabile nella sua dimensione di trequartista e con El Aynaoui, il cambio ormai collaudato che gli permette di far rifiatare l’uno o l’altro, in Coppa d’Africa , non ci sarebbe altro scenario possibile. Il torneo continentale irromperà infine sulla scena come un elefante dentro una cristalleria: dal 21 dicembre al 18 gennaio, nel bel mezzo della stagione che conduce al Mondiale. La Costa d’Avorio di N’Dicka e il Marocco di El Aynaoui hanno ottime chance di arrivare in fondo e cominceranno la loro preparazione circa dieci giorni prima dell’apertura delle danze. Questo significa che Gasperini potrà contare su entrambi fino alla trasferta di Cagliari del 7 dicembre o, nella migliore delle ipotesi, fino alla sfida di Europa League in casa del Celtic dell’11.

Pisilli, gli scenari sul futuro

Pisilli, inevitabilmente, si ritroverà al centro della Roma. Sempre che non venga ceduto a gennaio in prestito o come contropartita per arrivare a un altro centrocampista. Sul suo conto si era già interessato da tempo il Bologna e al Genoa di De Rossi, il primo allenatore a credere davvero nelle sue qualità, servirebbe eccome. A Trigoria sono in corso delle valutazioni ad ampio spettro, sul fronte del ragazzo invece non ci sono dubbi: la sua volontà è quella di giocarsi le opportunità a disposizione restando nel club che lo ha cresciuto, dove nella passata stagione - la prima tra i grandi - si è espresso con una continuità incredibile, giocando 40 partite. Però Pisilli ha bisogno di giocare e di spazio, in questa fase, non ne sta trovando. Se il prezzo da pagare per restare a casa sarebbe quello di rimanere inchiodato alla panchina, nel prossimo mercato valuterebbe certamente delle destinazioni alternative.

Pisilli, l'ultima apparizione in campionato nel derby

La sua ultima apparizione in Serie A risale infatti al derby del 21 settembre: 17 minuti in campo dopo i 25 della settimana prima contro il Torino, poi Niccolò ne ha disputati altri 21 a Nizza il giovedì successivo; in Francia un suo errore ha provocato un rigore che non ha inciso sul risultato ma ha reso complicato il finale di partita e, da quel giorno, è uscito dalle rotazioni. In Serie A non ha più visto il campo, in Europa ha giocato il secondo tempo contro il Plzen e il recupero di Glasgow. Soltanto con l’Italia Under 21 sta trovando continuità: venerdì contro la Polonia ha segnato un gol pazzesco (sombrero e sforbiciata al volo) in una gara persa 2-1 dagli azzurrini e oggi pomeriggio sfiderà il Montenegro. Lontano da Trigoria, vuole continuare a dimostrare a Gasperini il proprio valore. E chissà che per la Roma quel ragazzo allevato in casa non possa trasformarsi in un prezioso acquisto.