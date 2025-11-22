Roma, i convocati di Gasperini per la Cremonese: out Hermoso e Bailey
Cresce l'attesa per il match tra Cremonese e Roma, in programma domani - domenica 23 novembre, calcio d'inizio alle ore 15:00 - e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida con i grigiorossi di Davide Nicola, Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori. Assenti Hermoso, Bailey, Dybala, Dovbyk e Angeliño.
Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini
Sono ventuno i giocatori convocati da Gasperini per la sfida dello 'Zini' contro la Cremonese. Ecco l'elenco nel dettaglio:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, N'Dicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy.