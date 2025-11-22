Roma, i convocati di Gasperini per la Cremonese: out Hermoso e Bailey

Cresce l'attesa per il match tra Cremonese e Roma, in programma domani - domenica 23 novembre, calcio d'inizio alle ore 15:00 - e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida con i grigiorossi di Davide Nicola, Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori. Assenti Hermoso, Bailey, Dybala, Dovbyk e Angeliño.