sabato 22 novembre 2025
Roma, i convocati di Gasperini per la Cremonese: out Hermoso e Bailey

Sono ventuno i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida dello stadio 'Zini', valida per la dodicesima giornata di Serie A
2 min
Cresce l'attesa per il match tra Cremonese e Roma, in programma domani - domenica 23 novembre, calcio d'inizio alle ore 15:00 - e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida con i grigiorossi di Davide Nicola, Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori. Assenti Hermoso, Bailey, Dybala, Dovbyk e Angeliño.

Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini

Sono ventuno i giocatori convocati da Gasperini per la sfida dello 'Zini' contro la Cremonese. Ecco l'elenco nel dettaglio:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, N'Dicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy.

