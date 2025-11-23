Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Assurdo allo Zini: il tabellone sbaglia il risultato e i tifosi esultano ma...

Movimentato il primo tempo della sfida tra la Cremonese di Nicola e la Roma di Gasperini: cos'è successo
Jacopo Aliprandi (inviato a Cremona)
2 min
TagsRomacremonesezini
Roma

Roma

La Roma è in vantaggio, certo, ma di quanto? È forse la grande domanda che si sono posti i tecnici dello stadio Zini nel corso del primo tempo. Oppure è stata una dimenticanza quella di non aver aggiornato gli schermi dello stadio dopo il gol annullato da Ayroldi. Fatto sta che per tutto il primo tempo sugli schermi dell’impianto è comparso il risultato di due a zero per la Roma, nonostante la rete annullata dall’arbitro per il fuorigioco di Pellegrini.

Assurdo allo Zini, tra il tabellone che non funziona e un... malinteso

Il risultato non è cambiato nemmeno nel finale della prima frazione di gioco, quando Ayroldi ha inizialmente concesso un calcio di rigore alla Cremonese per un tocco in area con il braccio di Mancini e poi l'ha revocato, giudicando il gesto non punibile dopo averlo rivisto al video (richiamato dal Var). Incredibile poi quello che è successo durante l'annuncio dell'arbitro, con i tifosi di casa che hanno esultato sentendogli dire "tocco con il braccio" per poi rimanere 'gelati' alla frase "non punibile".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita

