Assurdo allo Zini: il tabellone sbaglia il risultato e i tifosi esultano ma...

La Roma è in vantaggio, certo, ma di quanto? È forse la grande domanda che si sono posti i tecnici dello stadio Zini nel corso del primo tempo. Oppure è stata una dimenticanza quella di non aver aggiornato gli schermi dello stadio dopo il gol annullato da Ayroldi. Fatto sta che per tutto il primo tempo sugli schermi dell’impianto è comparso il risultato di due a zero per la Roma, nonostante la rete annullata dall’arbitro per il fuorigioco di Pellegrini.