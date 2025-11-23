Furia Gasperini, che attacco all'arbitro: "Non ho detto niente, due errori grossolani. E il quarto uomo..."

L'esultanza dalla tribuna per il gol di Ferguson

Così ai microfoni di 'Dazn' quando gli chiedono dell'esultanza per il gol di Ferguson, quando lui era già in tribuna dopo essere stato espulso: "Ho esultato perchè era importante per lui, che doveva sbloccarsi, ma anche per noi perché stavamo creando occasioni e ci ha fatto capire che potevamo vincere". Gli ricordano poi che di recente ha ammesso di non amare troppo la soluzione dei cinque cambi e Gasperini spiega: "I cambi servono e più ne ho e più li uso, ma nel calcio in generale non mi piacciono. Dopo il Covid è nata questa cosa ma penso che il calcio sia uno sport di resistenza, in cui deve prevalere chi è più preparato".

Gasperini attacca l'arbitro per l'espulsione in Cremonese-Roma

Si entra poi nel merito dell'espulsione, arrivata nel secondo tempo (per doppia ammonizione) su segnalazione del quarto uomo dopo che il tecnico l'aveva già rischiata nel finale del primo, quando il rigore fischiato da Ayroldi alla Cremonese (e poi revocato dopo l'intervento del Var e la revisione al video) lo aveva mandato su tutte le furie: "Lì gliene ho dette parecchie - dice Gasperini -, nel secondo tempo invece non ho detto proprio niente quindi ha commesso due errori grossolani, perché se doveva fare questa cosa la doveva fare prima e non dopo. Il quarto uomo in generale ha già poco da fare lì in mezzo alle panchine, quello di oggi si è comportato proprio male".