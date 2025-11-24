Retroscena Dybala: la promessa ai compagni e l'allenamento di oggi parzialmente in gruppo

INVIATO A CREMONA - La promessa l’aveva fatta in punta di piedi, quasi sussurrata ai compagni nello spogliatoio di Trigoria: “Con il Napoli voglio esserci”. Paulo Dybala non ama gli annunci fragorosi, preferisce i fatti. E stamattina, sul prato di Trigoria, ha cominciato a trasformare quel sogno in realtà. L’argentino è tornato a respirare aria di gruppo, anche se solo parzialmente, infilando un allenamento atletico calibrato, senza strappi. Niente rischi inutili, ma abbastanza per far capire a tutti — staff tecnico in primis — che la strada verso il rientro è finalmente in discesa. Se le sensazioni continueranno a essere buone, già domani potrebbe ricominciare a calciare il pallone con i compagni, la fase decisiva prima del via libera definitivo. La Roma lo aspetta come si aspetta il solista capace di ridare ritmo all’orchestra. E Gasperini, che nelle ultime settimane ha dovuto arrangiarsi tra infortuni e rotazioni forzate, pregusta l’idea di riavere il suo numero 21 proprio nel giorno più complicato: la sfida al Napoli, un crocevia tecnico ed emotivo della stagione.

Bailey e Dybala: come stanno e se possono giocare con il Napoli

Buone notizie anche da Bailey, che ha seguito lo stesso percorso del compagno: lavoro parziale in gruppo, carichi controllati e un obiettivo identico, scritto in grande sul calendario. L’esterno giamaicano vuole esserci domenica, vuole riprendere la corsa interrotta troppo presto e ridare profondità, strappi e imprevedibilità a un attacco che, pur continuando a creare, ha pagato caro gli stop dei due attaccanti. Entrambi resteranno ai box per la partita di Europa League di giovedì: niente rischi, niente forzature. Gasperini ha fatto muro, lo staff medico ha confermato. Domenica è il vero traguardo. Quella contro il Napoli non sarà solo una partita, ma un test di maturità, una vetrina per misurare ambizioni e carattere. E allora Dybala e Bailey accelerano senza correre, spingono senza strafare. Sanno che la Roma ha bisogno di loro, che il ritorno in campo può cambiare gerarchie, intensità e soluzioni offensive. E sanno, in particolare Paulo, soprattutto che una promessa, nello spogliatoio, non si tradisce: col Napoli ci voglio essere. Ora sì, sembra davvero possibile.