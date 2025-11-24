Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Retroscena Dybala: la promessa ai compagni e l'allenamento di oggi parzialmente in gruppo

L'argentino prova ad esserci con il Napoli. Anche Bailey ha lavorato in parte con i compagni
Jacopo Aliprandi
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A CREMONA - La promessa l’aveva fatta in punta di piedi, quasi sussurrata ai compagni nello spogliatoio di Trigoria: “Con il Napoli voglio esserci”. Paulo Dybala non ama gli annunci fragorosi, preferisce i fatti. E stamattina, sul prato di Trigoria, ha cominciato a trasformare quel sogno in realtà. L’argentino è tornato a respirare aria di gruppo, anche se solo parzialmente, infilando un allenamento atletico calibrato, senza strappi. Niente rischi inutili, ma abbastanza per far capire a tutti — staff tecnico in primis — che la strada verso il rientro è finalmente in discesa. Se le sensazioni continueranno a essere buone, già domani potrebbe ricominciare a calciare il pallone con i compagni, la fase decisiva prima del via libera definitivo. La Roma lo aspetta come si aspetta il solista capace di ridare ritmo all’orchestra. E Gasperini, che nelle ultime settimane ha dovuto arrangiarsi tra infortuni e rotazioni forzate, pregusta l’idea di riavere il suo numero 21 proprio nel giorno più complicato: la sfida al Napoli, un crocevia tecnico ed emotivo della stagione.

Bailey e Dybala: come stanno e se possono giocare con il Napoli

Buone notizie anche da Bailey, che ha seguito lo stesso percorso del compagno: lavoro parziale in gruppo, carichi controllati e un obiettivo identico, scritto in grande sul calendario. L’esterno giamaicano vuole esserci domenica, vuole riprendere la corsa interrotta troppo presto e ridare profondità, strappi e imprevedibilità a un attacco che, pur continuando a creare, ha pagato caro gli stop dei due attaccanti. Entrambi resteranno ai box per la partita di Europa League di giovedì: niente rischi, niente forzature. Gasperini ha fatto muro, lo staff medico ha confermato. Domenica è il vero traguardo. Quella contro il Napoli non sarà solo una partita, ma un test di maturità, una vetrina per misurare ambizioni e carattere. E allora Dybala e Bailey accelerano senza correre, spingono senza strafare. Sanno che la Roma ha bisogno di loro, che il ritorno in campo può cambiare gerarchie, intensità e soluzioni offensive. E sanno, in particolare Paulo, soprattutto che una promessa, nello spogliatoio, non si tradisce: col Napoli ci voglio essere. Ora sì, sembra davvero possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gasperini parla di DybalaDybala protagonista allo Stadio dei Marmi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS