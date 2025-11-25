"Amami e Basta”, l'evento della Roma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: presenti anche Gasperini e Bavagnoli

Belli gli slogan, belle pure le campagne social, ma se si vuole davvero estirpare la violenza di genere la strada è solo una: i fatti. La Roma è all’avanguardia in Italia da cinque anni: da quando ci sono i Friedkin la campagna “ Amami e basta ” ha fatto scuola, è finita nei palazzi istituzionali e concretamente ha trovato lavoro a donne vittime di violenza. Mai, però, un allenatore era andato a parlare direttamente alle ragazze, ma soprattutto ai ragazzi, di questo tema. Gian Piero Gasperini lo ha fatto qualche giorno fa, all’interno degli studi di Cinecittà. Ha incontrato studentesse e studenti di un istituto superiore che avevano appena visto “Mia”, lo straziante film con Edoardo Leo, e ne avevano discusso con il regista Ivano De Matteo. Gasperini ai ragazzi ha sottolineato l’importanza di «fare squadra, sempre» perché da soli non si va da nessuna parte. E ha ribadito, da uomo di sport ma soprattutto da padre e da nonno, l’importanza delle parole: «Bisogna spiegare le cose, voi ragazzi avete la possibilità di comprendere tutto. Si parla oggi per costruire domani. Il futuro siete voi». Durante il suo intervento, in piedi all'interno della sala Fellini, a pochi passi dal meraviglioso set di Roma Antica (che un giorno visiterà) non volava una mosca, tanto che quando gli studenti hanno potuto fare domande, nessuno ha chiesto cose di calcio. Si è parlato di educazione, di rispetto, di libertà e di atteggiamenti giusti e sbagliati. Gasp si è messo a disposizione con una chiarezza estrema. E allora, visto il coinvolgimento dei ragazzi che sì, hanno fatto qualche video, ma poi hanno fatto sparire i cellulari di loro spontanea volontà, l'allenatore ha deciso di rimanere oltre l’orario previsto. Perché alla fine è questo quello che conta: fare, oltre che dire.

Amami e Basta: la panchina a Cinecittà

Di fronte alle ragazze e ai ragazzi dell’IIS Leopoldo Pirelli e del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi, oltre a Gasperini c'erano il CFO Maurizio Lombardo e la Head of Women’s Football Betty Bavagnoli. Inoltre, per ribadire l’impegno totale e continuo della società giallorossa nell’azione di contrasto a questo grave problema, il Club ha voluto quindi donare agli stabilimenti di Cinecittà una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere. Il drammatico bilancio delle vittime della violenza di genere sta conoscendo un’evoluzione preoccupante: negli ultimi anni, donne sempre più giovani si sono dovute rivolgere agli sportelli antiviolenza per chiedere aiuto. In occasione del 25 novembre, più di centocinqua i ragazzi che si sono riuniti per l' evento ispirato alla policy “Equality and Inclusion” della Strategia di Sostenibilità del Club, I giovani hanno assistito alla proiezione del film “Mia”, incentrato sulla relazione tossica tra due adolescenti che degenera fino alle estreme conseguenze. Una scelta mirata, fatta con l’auspicio che assistere alla drammatica storia di una coetanea potesse innescare nei giovani una riflessione concreta e profonda sul tema della violenza di genere. La visione del film è stata preceduta dal saluto introduttivo del Presidente del VII Municipio Francesco Laddaga, oltre che da un videomessaggio inviato ai ragazzi da parte del protagonista Edoardo Leo (impegnato sul set di un'altra produzione). Quindi, al termine, il regista e sceneggiatore del film Ivano De Matteo, ha spiegato agli studenti il significato profondo dell’opera, spiegando come la scelta del nome della protagonista – Mia – sia stata fatta per invitare a riflettere sul concetto di possessività che scatena spesso reazioni violente.

Tutti gli interventi per "Amami e Basta"

In seguito ha avuto luogo la toccante e significativa testimonianza dell’Onorevole Lucia Annibali, una delle attiviste più note su questo fronte perché vittima di un caso di stalking e tentato omicidio che le ha causato lesioni permanenti. Quindi, la delegazione della Roma, composta dal Mister Gian Piero Gasperini, dal Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo e dalla Head of Women’s Football Betty Bavagnoli, si è fermata con gli studenti per spiegare loro come lo sport possa dare l’esempio per diffondere una cultura del rispetto e della valorizzazione del genere femminile. Al termine della giornata, le psicologhe dell’AS Roma Alessia Giuliani e Rita Basso hanno approfondito con i ragazzi e le ragazze i temi della cultura del rispetto e dell'uguaglianza, fornendo loro gli strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma, inclusa quella digitale.