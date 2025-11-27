“Siamo primi…”: la frase da brividi di De Rossi sulla Roma che fa impazzire i tifosi

Daniele De Rossi insegue la prima vittoria sula panchina del Genoa e avrà una grande occasione nella partita che segnerà anche la sua prima al Ferraris . Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida contro l'Hellas Verona in conferenza stampa , mettendo in guardia i suoi: non sarà una sfida facile e servirà personalità per tornare a conquistare i tre punti. Giocare in casa sarà sicuramente un fattore, e mentre De Rossi parlava proprio del Ferraris è incappato in un lapsus che ha scatenato i tifosi della Roma sui social.

De Rossi, la frase sulla Roma: "Siamo primi..."

Parlando del Ferraris, e paragonandolo all'Olimpico, De Rossi ha detto: "Io ho giocato per venti anni in uno stadio caldo ed è un'arma a tuo vantaggio se hai la personalità per supportarlo e se hai il carattere e la qualità per accenderlo. Altrimenti può rischiare diventare un boomerang, perché a Roma sono belli caldi". Poi il lapsus diventato subito virale sui social: "E ora siamo primi... sono primi (ride). Ma quando le cose andavano male non era facilissimo per tutti".