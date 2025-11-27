Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Siamo primi…”: la frase da brividi di De Rossi sulla Roma che fa impazzire i tifosi

Lapsus in conferenza stampa dell'ex giallorosso e allenatore del Genoa: "Io ho giocato per venti anni in uno stadio caldo". Poi si sbaglia e il video diventa virale
2 min
TagsDe RossiGenoaRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Daniele De Rossi insegue la prima vittoria sula panchina del Genoa e avrà una grande occasione nella partita che segnerà anche la sua prima al Ferraris. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida contro l'Hellas Verona in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi: non sarà una sfida facile e servirà personalità per tornare a conquistare i tre punti. Giocare in casa sarà sicuramente un fattore, e mentre De Rossi parlava proprio del Ferraris è incappato in un lapsus che ha scatenato i tifosi della Roma sui social.

De Rossi, la frase sulla Roma: "Siamo primi..."

Parlando del Ferraris, e paragonandolo all'Olimpico, De Rossi ha detto: "Io ho giocato per venti anni in uno stadio caldo ed è un'arma a tuo vantaggio se hai la personalità per supportarlo e se hai il carattere e la qualità per accenderlo. Altrimenti può rischiare diventare un boomerang, perché a Roma sono belli caldi". Poi il lapsus diventato subito virale sui social: "ora siamo primi... sono primi (ride). Ma quando le cose andavano male non era facilissimo per tutti". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

De Rossi: "Genoa, serve personalità"Ricciardella su De Rossi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS