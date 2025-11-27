Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Retroscena Koné, cosa ha detto al giornalista nel sottopassaggio dell'Olimpico dopo l'infortunio

Il centrocampista della Roma è rientrato in campo a fine partita dopo la sostituzione per infortunio nel corso del primo tempo: cosa è successo e le sue parole
Marota-Zucchelli
2 min
Roma

Roma

"Sto bene, per il Napoli spero di farcela". Queste le parole di Manu Koné, intercettato mentre lasciava lo stadio Olimpico. Un paio di frasi appena, ma con il volto disteso: zoppicava ancora, Manu Koné, ma la paura sembrava essere passata. Domani sono previsti gli esami al piede destro, ma il francese, toccato duro da Diao contro il Midtjylland, capolista della League Phase dell'Europa League, proverà a recuperare. 

Infortunio Koné, cosa è successo

Il centrocampista francese è stato costretto ad uscire dopo aver ricevuto un brutto pestone da Diao alla caviglia destra. Aveva provato a restare in campo ma nulla da fare. Nel post partita ha poi ammesso: "La paura è passata, sento mento dolore, penso di recuperare contro il Napoli'". Domani (o sabato nel caso in cui la caviglia si gonfiasse troppo) il centrocampista si sottoporrà agli esami del caso per capire i tempi di recupero. Intanto era rientrato in mezzo al terreno di gioco dell'Olimpico per festeggiare la vittoria, zoppiccando vistosamente. In ogni caso, senza stampelle. E con un pizzico di serenità in più.

