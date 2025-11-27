El Shaarawy e la dichiarazione d'amore per la Roma: "Restare a vita? Mi piacerebbe, ma dobbiamo..."

"Rinnovo a vita con la Roma? Eh per quello dobbiamo ancora parlare. Aspettiamo. Vediamo che succederà". Così Stephan El Shaarawy al termine di Roma-Midtjylland 2-1, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. Ai microfoni di Sky Il Faraone è dall'analisi del suo momento più che positivo: "Ho cercato di fare il mio. Sono contento di aver trovato il primo gol stagionale, che arriva dopo il primo assist, a Cremona. È una settimana positiva. Il mio ruolo da subentrante decisivo mi sta stretto? Chi entra deve essere decisivo, chiunque entra. Spesso le partite si vincono coi cambi. Il mister lo dice sempre, non è retorica, non ha titolari o riserve perché quando uno gioca è perché in allenamento fa bene e lo vede bene .Quando entri devi fare le giocate, gli assist e i gol".