El Shaarawy e la dichiarazione d'amore per la Roma: "Restare a vita? Mi piacerebbe, ma dobbiamo..."
"Rinnovo a vita con la Roma? Eh per quello dobbiamo ancora parlare. Aspettiamo. Vediamo che succederà". Così Stephan El Shaarawy al termine di Roma-Midtjylland 2-1, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. Ai microfoni di Sky Il Faraone è dall'analisi del suo momento più che positivo: "Ho cercato di fare il mio. Sono contento di aver trovato il primo gol stagionale, che arriva dopo il primo assist, a Cremona. È una settimana positiva. Il mio ruolo da subentrante decisivo mi sta stretto? Chi entra deve essere decisivo, chiunque entra. Spesso le partite si vincono coi cambi. Il mister lo dice sempre, non è retorica, non ha titolari o riserve perché quando uno gioca è perché in allenamento fa bene e lo vede bene .Quando entri devi fare le giocate, gli assist e i gol".
El Shaarawy e il legame con Gasperini: "Sono contento di averlo ritrovato"
Il legame con Gasperini affonda le sue radici ai tempi del Genoa, del debutto in Serie A quando era ancora minorenne: "Sì, è un bell'effetto. Sono passati 17 anni, l'ho ritrovato,, è sempre lo stesso. Ti spinge a dare tutto, tira fuori da te il meglio. Sono contento di averlo ritrovato. In questa partita si vede la sua mano? Si. Nei fraseggi tra attaccanti, nelle palle in area forti: sono cose che lui vuole e noi cerchiamo. Avendo tanta qualità davanti dobbiamo trovarci sempre in area, stop e tiro. Lavoriamo per questo".