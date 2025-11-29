Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Totti e la nostalgia dell'Olimpico: "Mi manca vedere la Roma allo stadio. I tifosi del Napoli hanno un debole per me..."

L’ex capitano giallorosso parla in esclusiva a “Legends Road” ricordando i suoi trascorsi da giocatore: "Io, capitano per sempre, ho la fascia cucita sulla pelle"
TagscalcioRomaTotti
ROMA - Un capitano è per sempre. Soprattutto se hai scelto di giocare per tutta la carriera con una sola maglia, con due colori in fondo al cuore. Francesco Totti parla in esclusiva su DAZN ai microfoni di Legends Road. “L’Olimpico mi manca tanto - ammette la leggenda della Roma - spesso ci vado a correre intorno; per non farmi riconoscere ci vado la mattina presto o la sera col buio: cappelletto, felpa e cappuccio, tanto ci abito vicino. Non vado a vedere la Roma allo stadio da quasi tre anni, mi manca, ma adesso organizzo per tornarci

Totti e il ricordo su Maradona

"I ricordi di Roma-Napoli? Il principale è legato alla partita prima di quella dove vincemmo lo scudetto nel 2001, Napoli-Roma alla penultima: se avessimo vinto, il Napoli sarebbe finito in B, era una cosa impensabile per una piazza come quella del Napoli, che per carisma e passione mi ricorda molto Roma - continua ancora Totti - il destino ha voluto che lo vincessimo la giornata dopo nel nostro stadio. La tifoseria del Napoli è pazzesca, hanno un debole per me. Lo hanno sempre avuto, eccetto quando sono stato loro avversario da capitano; da quando ho smesso mi hanno acclamato in tutto e per tutto. Ho avuto la fortuna di conoscere Maradona, di parlarci e mangiarci insieme. Una persona straordinaria: è il calcio per me. Una frase che mi disse? Mi ha sempre detto che per lui sono stato il giocatore italiano più forte di sempre, quella frase mi è rimasta dentro”

Totti, capitano per sempre

"Quando indossi la fascia di capitano hai una responsabilità diversa in campo e fuori - ammette ancora l’ex numero dieci della Roma - fortunatamente conoscevo bene l’ambiente intorno. Anche in campo ero quello più portato a indossarla, per gli altri era più difficile, quando sali le scalette dell’Olimpico c’è chi trema, figurati portare la fascia. Comunque la fascia da capitano io ce l’ho sulla pelle, non me la toglierò mai”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

