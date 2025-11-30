Roma, Filipe Luis cita Wesley dopo il trionfo del Flamengo nella Libertadores: "Senza di lui..."

Filipe Luis ringrazia Wesley dopo la vittoria della Libertadores

Il tecnico, nella conferenza stampa dopo la finale vinta, ha voluto citare i giocatori che hanno aiutato la squadra nel corso della stagione che non erano lì con loro in finale. Ovvero l'infortunato Pedro, meteora della Fiorentina e perno offensivo del Flamengo. Ma anche l'ex Roma e Fiorentina Gerson, andato allo Zenit in estate, e appunto Wesley, esterno della Roma di Gasperini in campo con il Flamengo fino allo scorso luglio. Filipe Luis ha affermato in conferenza: "Vorrei ringraziare anche Gerson e Wesley, senza di loro non saremmo dove siamo oggi senza dubbio. Anche senza Pedro, che è un giocatore molto importante".