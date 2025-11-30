Roma, Filipe Luis cita Wesley dopo il trionfo del Flamengo nella Libertadores: "Senza di lui..."
Il Flamengo vince la Copa Libertadores, la sua terza nelle ultime sette edizioni, e si conferma tra le massime potenze del calcio sudamericano. Tra pochi giorni avrà il match point per chiudere la questione anche nel campionato brasiliano per tornare a vincere anche in patria. Una stagione spettacolare per i rossoneri, con la ciliegina della vittoria in finale contro il Palmeiras, grazie al gol di testa dell'ex capitano della Juve Danilo. Un'annata incredibile, che però non sarebbe stata la stessa senza Wesley, come affermato dall'allenatore del Flamengo ed ex Atletico Madrid Filipe Luis.
Filipe Luis ringrazia Wesley dopo la vittoria della Libertadores
Il tecnico, nella conferenza stampa dopo la finale vinta, ha voluto citare i giocatori che hanno aiutato la squadra nel corso della stagione che non erano lì con loro in finale. Ovvero l'infortunato Pedro, meteora della Fiorentina e perno offensivo del Flamengo. Ma anche l'ex Roma e Fiorentina Gerson, andato allo Zenit in estate, e appunto Wesley, esterno della Roma di Gasperini in campo con il Flamengo fino allo scorso luglio. Filipe Luis ha affermato in conferenza: "Vorrei ringraziare anche Gerson e Wesley, senza di loro non saremmo dove siamo oggi senza dubbio. Anche senza Pedro, che è un giocatore molto importante".