Gasperini impazzisce per un retropassaggio sbagliato di Cristante: la reazione in diretta all'Olimpico
Non ha bisogno di interpretazioni la reazione di Gian Piero Gasperini in tribuna, dopo un retropassaggio sbagliato da Bryan Cristante verso Svilar. Errore tecnico che regala al Napoli di Antonio Conte un corner e una potenziale occasione da gol, facendo impazzire il tecnico della Roma, oggi squalificato.
Gasperini impazzisce dopo il retropassaggio sbagliato da Cristante
Giro palla della Roma, sfera che arriva tra i piedi di Cristante sulla trequarti difensiva della Roma e retropassaggio dell'ex Atalanta che prende in controtempo Svilar, che non può evitare il calcio d'angolo in favore del Napoli. È bastato questo per far impazzire Gian Piero Gasperini in tribuna, con i giallorossi chiamati ad inseguire all'Olimpico dopo il gol del vantaggio di Neres. Il Gasp ha lasciato per un attimo la sua postazione, alzandosi nervosamente, urlando e poi riaccomodandosi al fianco del collaboratore tecnico Sergio Spalla. Fortunatamente per Cristante e per la Roma, sul successivo calcio d'angolo Svilar ha evitato il peggio.