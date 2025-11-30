Gasperini impazzisce per un retropassaggio sbagliato di Cristante: la reazione in diretta all'Olimpico

Non ha bisogno di interpretazioni la reazione di Gian Piero Gasperini in tribuna , dopo un retropassaggio sbagliato da Bryan Cristante verso Svilar. Errore tecnico che regala al Napoli di Antonio Conte un corner e una potenziale occasione da gol, facendo impazzire il tecnico della Roma , oggi squalificato .

Gasperini impazzisce dopo il retropassaggio sbagliato da Cristante

Giro palla della Roma, sfera che arriva tra i piedi di Cristante sulla trequarti difensiva della Roma e retropassaggio dell'ex Atalanta che prende in controtempo Svilar, che non può evitare il calcio d'angolo in favore del Napoli. È bastato questo per far impazzire Gian Piero Gasperini in tribuna, con i giallorossi chiamati ad inseguire all'Olimpico dopo il gol del vantaggio di Neres. Il Gasp ha lasciato per un attimo la sua postazione, alzandosi nervosamente, urlando e poi riaccomodandosi al fianco del collaboratore tecnico Sergio Spalla. Fortunatamente per Cristante e per la Roma, sul successivo calcio d'angolo Svilar ha evitato il peggio.