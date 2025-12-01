Florenzi sorprende tutti: "Su Koné Rrahmani non fa fallo, l'ho capito da una cosa..."

La sconfitta della Roma contro il Napoli continua a far discutere, soprattutto per l’episodio che ha portato al gol decisivo di Neres . L’azione nasce da un contrasto tra Rrahmani e Koné al limite dell’area azzurra: molti ritengono che ci fosse fallo, ma Massa ha lasciato correre e da lì è nato l’1-0 finale. A Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, ha però difeso la scelta del direttore di gara, portando una lettura particolare dell’episodio: "Koné prova anche a rialzarsi. Cade male perché ha capito che l’avversario gli tocca il pallone e prova a rialzarsi. La reazione di Koné mi ha fatto capire che non era fallo ". Una spiegazione originale, quella dell’ex terzino giallorosso, che alimenta ulteriormente il dibattito sulla decisione arbitrale.

Konè e il mancato fallo contro il Napoli: cosa è successo

Sui social, da ieri sera, si discute. Lo stesso Gasperini ha detto che non è una situazione su cui è facile prendere una posizione netta, ma le immagini alimentano i dubbi. Secondo l'analisi di Edmondo Pinna, QUI, il giocatore del Napoli tocca il pallone per cui è giusto non sanzionarlo con un fallo. Non è ovviamente d'accordo il centrocampista francese: "L'avversario mi ha toccato: non ci sono dubbi - ha spiegato - Queste sono partite importanti, di alta classifica, si decidono nei dettagli. L'arbitro doveva guardare bene l'azione al Var e poi prendere una decisione. Era opportuno rivedere tutto, perché non è stato fatto?".