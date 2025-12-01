Svilar e la battuta su Gasperini alla Roma: "Quando vedo le facce dei miei compagni..."
C'è anche Mile Svilar al Gran Galà del Calcio, inserito tra i candidati al premio di miglior portiere della scorsa Serie A. E non poteva essere diversamente visti l'impatto e l'importanza che il portiere ex Benfica ha avuto nella Roma, sia con De Rossi sia con Ranieri, e ovviamente anche adesso con Gasperini. Proprio della sua esplosione tecnica e di questa stagione, iniziata benissimo per i giallorossi, Svilar ha così parlato ai microfoni di Sky: "L'anno più bello della mia vita? Sì perché mio figlio è nato cinque mesi fa, è l'emozione più grande per noi come famiglia. Poi, calcisticamente è stato un anno per me da sogno. Ho avuto un passato con 6-7 anni molto difficili, dove ho giocato poco, quindi la gente si aspettava meno da me rispetto a quando ero più giovane. Alla fine il lavoro ha pagato".
Svilar: "Difficile immaginare una Roma così"
"L'impatto con Gasperini? Molto positivo, si vede anche dai risultati. Ovviamente per vincere le partite come quelle di ieri dobbiamo fare un po' di più, però siamo lì, vicini agli altri, a un punto. Il campionato è molto aperto, molto lungo, dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo. Stiamo migliorando ogni partita e quella è la strada giusta per noi". Svilar ha poi aggiunto: "La crescita della Roma? Difficile immaginare tutto questo un anno fa perché abbiamo avuto momenti di buio, ci siamo rialzati tutti insieme. Questo mi fa molto piacere, fare parte di questa società e di questa città meravigliosa".
La battuta di Svilar su Gasperini
Sugli allenamenti di Gasperini Svilar ha scherzato: "Onestamente, ho lo stesso allenatore dei portieri di prima, quindi per me non è cambiato niente, però quando vedo le facce dei miei compagni a fine allenamento... (ride, ndr). È una cosa che non si è mai vista ancora a Roma, è tosta".
Svilar e il gol di Neres: "Pensavo di prenderla al 100%". Poi su De Rossi...
"Il gol contro il Napoli? Io provo sempre a guardare me stesso a fine partita, poi con la squadra analizzeremo dove abbiamo sbagliato nel gol. Quando sono uscito, ho detto: la prendo al 100%, non ha spazio per calciare. Invece ha trovato lo spazio, è andata così e andiamo avanti. Il ritorno di De Rossi in Serie A? È una cosa inspiegabile quando parlo di De Rossi. Ovviamente per me è stato l'allenatore più importante perché mi ha dato l'opportunità che tanti prima di lui non mi hanno dato. Anche per colpa mia. Sarò sempre grato a Daniele De Rossi, grandissimo allenatore ma soprattutto grandissimo uomo".
