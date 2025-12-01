Svilar e la battuta su Gasperini alla Roma: "Quando vedo le facce dei miei compagni..."

C'è anche Mile Svilar al Gran Galà del Calcio, inserito tra i candidati al premio di miglior portiere della scorsa Serie A. E non poteva essere diversamente visti l'impatto e l'importanza che il portiere ex Benfica ha avuto nella Roma, sia con De Rossi sia con Ranieri, e ovviamente anche adesso con Gasperini. Proprio della sua esplosione tecnica e di questa stagione, iniziata benissimo per i giallorossi, Svilar ha così parlato ai microfoni di Sky: "L'anno più bello della mia vita? Sì perché mio figlio è nato cinque mesi fa, è l'emozione più grande per noi come famiglia. Poi, calcisticamente è stato un anno per me da sogno. Ho avuto un passato con 6-7 anni molto difficili, dove ho giocato poco, quindi la gente si aspettava meno da me rispetto a quando ero più giovane. Alla fine il lavoro ha pagato".