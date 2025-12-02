Roma, il dato con le big: è l’unica a cui manca una cosa fondamentale

ROMA - È tutta una questione d’attacco e la tredicesima giornata lo ha ricordato a tutti con estrema decisione. Nel weekend in cui le punte e i trequartisti hanno ridisegnato la classifica, la Serie A si è trasformata in una passerella per chi davanti vede la porta come un invito, non come un rompicapo. La Roma, invece, questa passerella l’ha guardata da lontano. È stata l’unica big a presentarsi alla festa senza il vestito buono: quello dei gol. Lo scarso rendimento sotto porta ha evidenziato una volta di più il bisogno di tornare sul mercato, perché il livello delle avversarie dice una cosa semplice: chi non segna, paga. E i giallorossi, stavolta, il conto l’hanno visto recapitare senza sconti. Per tutte le altre, invece, è stata una giornata positiva. Il sorpasso, l’aggancio, o anche solo il fiato sul collo della Roma sono arrivati attraverso gli attaccanti. Il Napoli ha messo la freccia grazie alla rete di Neres proprio contro la squadra di Gasp. Una stilettata che pesa doppio: per la classifica e per il messaggio inviato alla concorrenza.