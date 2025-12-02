La Roma riprende gli allenamenti senza Dybala: la Joya out per febbre. Dovbyk torna a correre

ROMA - Dopo la sconfitta casalinga nel big match con il Napoli, la Roma di Gasperini ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati in data odierna (martedì 2 dicembre) nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per preparare la trasferta di domenica 7 dicembre contro il Cagliari di Pisacane all'Unipol Domus (ore 15:00). Pellegrini e compagni si sono inizialmente concentrati su esercizi di riscaldamento e torello per poi svolgere una partitella con focus sul possesso palla, sulla gestione del gioco e la rapidità nelle decisioni.