La Roma riprende gli allenamenti senza Dybala: la Joya out per febbre. Dovbyk torna a correre
ROMA - Dopo la sconfitta casalinga nel big match con il Napoli, la Roma di Gasperini ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati in data odierna (martedì 2 dicembre) nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per preparare la trasferta di domenica 7 dicembre contro il Cagliari di Pisacane all'Unipol Domus (ore 15:00). Pellegrini e compagni si sono inizialmente concentrati su esercizi di riscaldamento e torello per poi svolgere una partitella con focus sul possesso palla, sulla gestione del gioco e la rapidità nelle decisioni.
Roma, Dybala out: febbre per la Joya, Dovbyk 'vede' il rientro
Assente alla ripresa degli allenamenti Paulo Dybala, che ha osservato un turno di riposo per febbre. Niente di preoccupante comunque per l'argentino che dovrebbe essere regolarmente convocato per la trasferta in Sardegna. Continua invece il lavoro personalizzato per Artem Dovbyk che mette nel mirino il ritorno a pieno regime: l'attaccante ucraino ha iniziato a correre in campo, avvicinandosi così al completo recupero.