mercoledì 3 dicembre 2025
Ranieri, Gasperini e Massara al primo workshop per lo staff sanitario e atletico della Roma

Iniziativa di aggiornamento professionale e team-building organizzata dal club giallorosso a Trigoria
3 min
TagsRomaPoliclinico Campus Bio-MedicoGasperini
La Roma ha organizzato un'iniziativa di aggiornamento professionale e team-building per tutti i componenti dello staff sanitario e atletico. Come si legge nel comunicato ufficiale del club giallorosso, è stata: "Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e fare il punto sullo stato dell’arte della preparazione atletica e del recupero dei calciatori infortunati". Questo il senso del workshop intitolato “Allenarsi allo sprint e attraverso lo sprint”, che si è svolto oggi, mercoledì 3 dicembre, nell'Auditorium del Cu.Bo. presso la sede di Trigoria della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma.

Roma, gli oltre cento partecipanti al workshop accolti da Ranieri e Gasperini

Il Responsabile Medico Bernardino Petrucci e l’Head of Performance Carlo Spignoli hanno riunito lo staff sanitario e i preparatori atletici di tutte le formazioni giallorosse per dare vita ad una preziosa occasione di condivisione e di aggiornamento sui temi della performance, della prevenzione, della gestione dell’infortunio e del ritorno in campo. A dare il benvenuto agli oltre cento partecipanti del workshop – accolti da Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini – sono stati l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani e il Responsabile della Traumatologia e Medicina dello Sport e Vicedirettore Scientifico del Policlinico Umile Giuseppe Longo. Presenti in platea anche alcuni dirigenti dell'Area Sportiva del Club come Ricky Massara, Maurizio Lombardo, Betty Bavagnoli e Alberto De Rossi oltre all'allenatore della Primavera maschile Federico Guidi.

